A Vaiano tre appartamenti a disposizione per alloggi solidali

Due saranno utilizzati per anziani e persone in condizioni di fragilità. La Cooperativa Alice gestirà il terzo all’interno del progetto “Dopo di noi”

Alloggi solidali, cioè a disposizione di anziani e persone in condizioni di fragilità all’interno del complesso edilizio Casa della Salute Val di Bisenzio. Si tratta di 3 appartamenti che posseggono ingresso separato dalla struttura socio-sanitaria realizzata dalla Farmacia Cooperativa di Vaiano, nella quale è ospitata la Rsa Lice Mengoni.

Due dei “moduli abitativi solidali”, con accesso dotato sia di scale che di ascensore, saranno utilizzati dal Comune di Vaiano come alloggi volano per anziani e persone in condizioni di fragilità con apposita certificazione di disabilità (soli o in coppia) e segnalati dal servizio sociale del comune. Chi li utilizzerà non dovrà pagare l’affitto, ma si farà carico solo delle utenze relative ai consumi.

L‘altro appartamento sarà gestito dalla Cooperativa Alice di Prato per il progetto "Dopo di noi", che si rivolge a persone dai 18 ai 65 anni con disabilità e prive del sostegno familiare (o con sostegno non adeguato), in modo da garantire loro autonomia e indipendenza. Il progetto si inserisce nel quadro della convenzione "Più abilità" della Sds Area Pratese.