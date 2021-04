10.04.2021 h 08:21 commenti

A Vaiano partono i lavori per la ristrutturazione e l'adeguamento del Palazzetto dello sport

L'amministrazione ha affidato l'incarico per la messa in sicurezza antisismica e per una serie di interventi per la realizzazione di una palestra all'aperto

Tutto pronto per il rifacimento del Palazzo dello sport di via Nenni a Vaiano. Il Comune ha proceduto nei giorni scorsi all’affidamento dei lavori. “È un intervento, per cui è previsto un impegno economico di circa 70mila euro che completerà l’operazione di risistemazione della struttura che rappresenta un luogo di funzione sociale che merita la massima cura”, ha spiegato il sindaco Primo Bosi ricordando che l’amministrazione comunale ha già affidato i lavori per la realizzazione di una palestra con attrezzi all’aperto, mentre negli ultimi due anni si è provveduto a un complessivo restyling del Palazzetto con il rifacimento del parquet e della copertura.

Il Palazzetto è gestito dalla società Centro minibasket Valbisenzio e prima della pandemia era frequentato ogni settimana da centinaia di giovani atleti e da persone che seguivano i corsi di ginnastica dolce, yoga e kangoo dance. L’intervento di manutenzione straordinaria per l’antincendio è stato affidato alla Archimede restauri con modalità telematica mediante la Centrale di committenza della Regione Toscana utilizzando la piattaforma Start. L’importo complessivo previsto è di 69.220 euro.

Anche i lavori per la palestra all’aperto sono già stati appaltati e dovrebbero partire a breve: il sistema di attrezzi per l’attività sportiva sarà pronto entro l’estate. L’impegno economico previsto in questo caso è di circa 41mila euro. L'intervento di realizzazione di un nuovo spazio attrezzato sulla fascia di verde pubblico compresa tra il circuito di pista ciclopedonale intorno al Palazzetto e l'argine del Bisenzio, finalizzato a consentire l’attività motorio sportiva, prevede la sistemazione di sei attrezzi in acciaio verniciato, che consentiranno di eseguire esercizi per gambe, addominali, braccia e schiena. Si tratta di attrezzi che possono essere utilizzati anche per l’attività aerobica degli anziani e che verranno montati su una pavimentazione anti-trauma elastica in gomma colata in modo da ridurre al minimo i rischi.



