03.01.2024

A Vaiano nasce il gruppo di auto-aiuto post alluvione

Uno spazio dove condividere le difficoltà e le emozioni provate sarà possibile parlare liberamente di ciò che è accaduto. Il primo incontro vedrà la presenza di un facilitatore, lo psicologo e psicoterapeuta Eugenio Giommi

Aiuto reciproco per superare lo shock dell’emergenza e le angosce del dopo alluvione. Si è concretizzata la proposta lanciata da alcuni cittadini e raccolta dal Comune di Vaiano per creare un gruppo di auto aiuto e ascolto gratuito per le persone colpite dall’alluvione. Il primo appuntamento è già stato fissato e si terrà mercoledì 10 gennaio, alle ore 21, presso la sala Polivalente Lido Baldini, in via Aldo Moro, 4.A lanciare l’idea e a impegnarsi per la realizzazione del progetto è stata Caterina Grazzini. Il primo incontro vedrà la presenza di un facilitatore d’eccezione, lo psicologo e psicoterapeuta Eugenio Giommi.Il gruppo è aperto a tutti, la partecipazione è libera, gratuita e fondata sull’attento rispetto della riservatezza. “Si tratta di uno spazio dove condividere le difficoltà e le emozioni provate - spiegano gli animatori del gruppo - sarà possibile parlare liberamente di ciò che è accaduto con la consapevolezza che saremo ascoltati senza giudizio. L’ascolto reciproco è una risorsa che possiamo usare quando più persone sono state esposte a comuni prove difficili. Chi partecipa condivide i principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo aiuto tra chi appartiene alla stessa comunità”.Info e contatti: Caterina Grazzini, cell.339 2341348, lamaildellacate@gmail.com