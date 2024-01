29.01.2024 h 13:52 commenti

A Vaiano i residui post alluvione serviranno per mettere in sicurezza le zone critiche

Soltanto in piazza Donatori di sangue, sono stati ammassati circa 2 mila metri cubi il volume di di terra, sassi e residui di vario genere. Grazie ad un accordo con la Regione verranno rimossi e riciclati

Il Comune di Vaiano ha stretto un patto con la Regione Toscana per la sistemazione di diverse migliaia di metri cubi di terra, sassi e residui di vario genere che - nella fase dell’emergenza - sono stati stoccati in piazza Donatori di sangue e via dell’Argine a Vaiano, in via Fattori a La Briglia, e in località Pratotondo a Schignano.

“Si tratta di un’intesa operativa che costituirà un punto di riferimento anche per altri territori alluvionati ed è il risultato di un confronto che si è concluso nei giorni scorsi con il settore Ambiente della Regione - spiega il sindaco Primo Bosi - Per tutto il materiale, in larga parte di origine franosa, verrà attivata una procedura di caratterizzazione, in pratica sarà esaminato per conto del Comune dai tecnici Arpat”.

Ammonta a circa 2 mila metri cubi il volume di materiale ammassato in piazza Donatori di sangue un’area di parcheggio che serve anche il distretto sociosanitario, scarti che potrebbero essere utilizzato per la risistemazione di alcune aree dove si presentano criticità”. In via dell’Argine c’è da dare invece sistemazione per lo più a detriti sassosi del torrente che potrebbe essere la stessa Regione a riutilizzare. Più complessa la situazione in via Fattori a La Briglia dove oltre alla terra e ai sassi ci sono residui post alluvione delle imprese del territorio e perfino i resti del ponte pedonale che attraversava il Bisenzio. Anche qui si procederà, in primo luogo, con la caratterizzazione dei materiali e poi con la loro graduale rimozione. Più semplice l’intervento a Pratotondo dove terra e sassi potranno essere riallocati direttamente nella zona.