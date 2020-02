14.02.2020 h 18:55 commenti

A Vaiano c’è la Notte Bianca per i piccoli lettori all'Istituto Bartolini

L'iniziativa rientra nel progetto "Un Prato di libri" ed è sostenuta dall'amministrazione comunale. L’assessore Fioravanti: “Vogliamo difendere e sostenere il valore della lettura”

Torna questa sera, 15 febbraio, a Vaiano la Notte bianca per piccoli lettori, promossa nell’ambito del progetto "Un Prato di Libri" dall’Istituto Bartolini e sostenuta dall’amministrazione comunale. Saranno 125 i bambini che parteciperanno ai diversi appuntamenti della Notte bianca programmati fino a maggio, voluti dalla scuola che ha chiesto a "Un Prato di libri" un pacchetto più ampio del previsto.

“Queste iniziative sono una bella opportunità educativa per i bambini - sottolinea l’assessore all’Istruzione, Fabiana Fioravanti - Come sempre l’amministrazione comunale cerca di dare una mano, è un modo concreto per difendere e sostenere il valore della lettura”.

Per tutti è una grande emozione e un’esperienza indimenticabile. “Quasi una generazione di piccoli pratesi - mettono in evidenza gli organizzatori del progetto - è cresciuta con i viaggi e le avventure fantasiose di Un Prato di libri che da otto anni conduce con le notti bianche i partecipanti fra le pagine dei libri dove il profumo d’inchiostro si mescola a quello dei sogni e genera stupori e meraviglie che lasciano a bocca aperta”.

Filo conduttore delle notti 2020 è Gianni Rodari, poeta e scrittore di cui ricorre proprio quest’anno il centenario della nascita e che con le sue favole, filastrocche e racconti ha insegnato quanto la fantasia renda liberi, divertenti e profondi.

Gli appuntamenti con le notti bianche tracciano la strada di avvicinamento alla kermesse di "Un Prato di libri" che avrà il suo momento clou dal 21 marzo al 5 aprile.