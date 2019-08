20.08.2019 h 12:47 commenti

Geolocalizzazione e 118, a Vaiano attivo un sistema per organizzare i soccorsi. In sei anni salvate dieci persone

Quo Vadis permette di trasportare le coordinate satellitare del luogo dove intervenire direttamente sulle cartine topografiche per organizzare in modo efficiente e veloce i soccorsi. Presto un'esercitazione di protezione civile per imparare a individuare la posizione tramite Gps e comunicarla ai soccorritori

a.a.

Mentre infuriano le polemiche sul sistema di geolicalizzazione del 118 che se presente avrebbe potuto salvare la vita a Simone Gautier, turista francese morto nel Cilento, a Vaiano dal 2013 l'amministrazione comunale ha promosso una campagna di sensibilizzazione per l'utilizzo dei Gps che ha anche permesso di salvare in tempi rapidi, nel corso degli anni, una decina di persone.Si chiama "Quo vadis" ed è stato realizzato davice comandante della polizia Municipale della Val di Bisenzio. Il sistema, attraverso le coordinate satellitari individuate dal telefonino del disperso, indica il luogo dove intervenire direttamente sulle cartine, in modo da organizzare i soccorsi in tempi rapidi e con i mezzi più idonei. Così sono state salvate due turiste canadesi perse alle Cavallaie, un gruppo di ciclisti che si era fatto male ai Faggi di Javello, una squadriglia scout che aveva smarrito la strada e a febbraio 2019 un cavallo ferito in Calvana."Già da sei anni fa, e a maggior ragione con l'arrivo degli smartphone, – spiega il vice sindaco di Vaiano– senza neppure scaricare delle App è possibile inviare la geolocalizzazione, dato fondamentale per aiutare i soccorritori. Pochi, però, sanno di avere il sistema a disposizione, per questo nelle prossime settimane organizzeremo un'esercitazione dove faremo vedere come utilizzarle anche in luoghi dove non sempre c'è linea".Se da chi è in pericolo parte il messaggio corretto, è però necessario che dall'altra parte ci siano gli strumenti per organizzare i soccorsi. "Abbiamo censito sulle cartine del catasto comunale, sovrapponibili con quelle della Regione – spiegaresponsabile del gruppo protezione civile di Vaiano – tutti i toponimi utilizzati dai cacciatori e dagli anziani, nomi di località che non sono riportate nelle cartine ufficiali, ma che tutti utilizzano. Con questo sistema riusciamo in poco tempo a individuare il luogo del soccorso, tracciando anche la strada migliore e più veloce. Sapere se passa un sentiero oppure la zona è raggiungibile solo a piedi ci permette di attrezzare le squadre e la logistica del soccorso ancora prima di partire".Il gruppo della protezione civile di Vaiano è a disposizione per un breve corso dedicato a come utilizzare il Gps. "A breve – spiega Bartoli – inizierà la stagione dei funghi e avere un geolocalizzatore è sicuramente una fonte di sicurezza."Per ora non è possibile inviare al sistema del 118 nessun messaggio con le coordinate, ma si possono comunicarle a voce all'operatore. Con l'unificazione del numero di emergenza, invece sarà possibile spedire anche via sms o whatapp la geolocalizzazione.