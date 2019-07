06.07.2019 h 12:36 commenti

A un mese dal maxifurto, torna nello stesso negozio: riconosciuto dai titolari che chiamano la polizia

Protagonista un 38enne che lo scorso 6 giugno aveva rubato merce per 800 euro dall'esercizio commerciale. A incastrarlo le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza

Il 7 giugno scorso aveva rubato articoli di vario genere per circa 800 euro da un negozio di via Roma al Soccorso, gestito da cittadini cinesi. Ieri sera, 6 luglio, a quasi un mese dalla sua "impresa", è tornato nuovamente nel negozio, forse confidando sulla cattiva memoria dei gestori. Ma non è stato così. I titolari, una volta riconosciuto il ladro, hanno subito chiamato la polizia. Gli agenti delle Volanti hanno così identificato un pratese di 38 anni, con precedenti di polizia. E' bastato guardare le immagini delle telecamere del 6 giugno scorso, per riconoscere nel 38enne la stessa persona che aveva messo a segno il furto. Per l'uomo è scattata la denuncia.

