02.07.2019 h 18:17 commenti

A tutta velocità in via Valentini ma ha la patente revocata: arrestato un pregiudicato

Una pattuglia dei carabinieri ha notato le manovre pericolose dell'uomo ed è riuscito a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Il conducente ha provato a fornire false generalità ma è stato scoperto

E' stato visto, nel pomeriggio di ieri 1 luglio, sfrecciare in via Valentini a forte velocità, effettuando numerose manovre pericolose. Per fortuna in zona si trovava un equipaggio della Sezione Radiomobile dei carabinieri, impegnato nel controllo del territorio. I militari hanno quindi raggiunto e bloccato, dopo un breve inseguimento, il conducente del mezzo, che era sprovvisto di documenti identificativi. L'uomo ha declinato false generalità, sperando di riuscire a farla franca. I carabinieri, però, non convinti delle dichiarazioni fornite dall’uomo, hanno fatto ulteriori accertamenti e verifiche riuscendo ad identificarlo in un 43enne residente in città, pregiudicato. L'uomo è stato arrestato e anche denunciato per guida senza patente poiché gli era stata revocata. E' stato poi condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus