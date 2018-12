17.12.2018 h 16:28 commenti

A tre anni dal devastante rogo, la Com-Ital torna nella sede storica di via dell'Artigianato a Montemurlo

L'azienda leader nella commercializzazione di materie plastiche dà lavoro a 44 persone e non ha voluto alzare bandiera bianca nonostante l'incendio che ridusse in cenere oltre 4 mila metri quadrati tra magazzini e uffici

Come l'araba fenice, la Com-ital di via dell'Artigianato 28 a Montemurlo è rinata dalle proprie ceneri a quasi tre anni di distanza dall'incendio che il 7 gennaio 2016 l'aveva completamente distrutta.





Dopo oltre due anni di lavori la Com - Ital è rinata, più bella e più forte che mai. Sabato scorso, 15 dicembre, si è svolta l'inaugurazione ufficiale dei nuovi uffici e del magazzino, alla quale ha partecipato anche il sindaco Mauro Lorenzini: "Ricordo benissimo quel giorno quando sono arrivato in via dell'Artigianato e ho visto le fiamme che divoravano l'azienda e i pompieri che combattevano per strappare al fuoco i tanti anni di lavoro. Con me ad assistere alla tragica scena, immobile ed attonito sul marciapiede, c'era il titolare, Paolo Nutini, che continuava a ripetermi "non ci piegheremo, ripartiremo". Così è stato. La Com-ital è più bella che mai, un'azienda moderna, dinamica che è un orgoglio e una ricchezza per il nostro territorio. Partecipare ad una rinascita è sempre un momento emozionante e devo ringraziare la famiglia Nutini per aver continuato a credere e ad investire sulle potenzialità di Montemurlo". Ad andare in fumo, quel giorno, furono oltre 4 mila metri quadrati tra magazzini e uffici della storica azienda di materie prime plastiche. Ciò che invece il fuoco non riuscì a distruggere fu la ferrea volontà della famiglia Nutini di ripartire, proprio li dove tutto era iniziato nel lontano 1971. E così è stato.

L'azienda ha un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro, occupa 44 persone di cui 30 solo nella sede centrale di Montemurlo, dove si trovano il magazzino e gli uffici amministrativi. Sei le sedi distaccate in Piemonte, Veneto e Lombardia. La Com-Ital è attualmente uno dei più grandi distributori di materie prime plastiche in Italia. Dopo l'incendio del gennaio 2016 la Com-Ital non ha mai smesso di operare e gli uffici sono sempre rimasti a Montemurlo in una sede provvisoria in via Lamarmora.

"La nostra volontà è sempre stata quella di ripartire dalla sede storica di via dell'Artigianato a Montemurlo dove siamo nati nel 1971.- dice il presidente del cda della Com-ital, Paolo Nutini - Per questo abbiamo reinvestito tutto sull'azienda e sul territorio, perché è qui che vogliamo continuare a crescere e a lavorare".

Il nuovo stabilimento della Com-Ital, oltre ad essere bello esteticamente, è efficiente dal punto di vista energetico ed ecosostenibile. Sul tetto del nuovo magazzino sono stati installati pannelli fotovoltaici per garantire l'autosufficienza energetica e tutte le luci sono a led e dunque a basso consumo.