A Tobbiana ospitate quattro famiglie ucraine, per loro lezioni di italiano con le maestre in pensione

I bambini la mattina collegati in Dad con le insegnanti ucraine, il pomeriggio in aula con le loro mamme e le volontarie della parrocchia. Un progetto realizzato dal parroco don Walter a casa Agar, immobile della Caritas

alessandra agrati

Dad con le insegnanti ucraine la mattina e lezioni di italiano in presenza il pomeriggio, un modello di convivenza e inclusione inventato dal parroco di Tobbiana don Walter Asto Gomee. E in attesa di imparare qualche parola, le comunicazioni avvengono con google translate: i volontari parlano in italiano il programma traduce, gli ospiti rispondono in ucraino e il testo viene riconvertito in italiano. Un processo un po' lungo ma che ha subito accorciato le distanze.Tutto è iniziato una decina di giorni fa quando, Maria badante e parrocchiana della chiesa di san Silvestro, ha chiesto aiuto per ospitare la nuora e due nipotini partiti dall'Ucraina con destinazione Prato. Un appello subito raccolto e immediatamente esteso ad altre madri con figli minori bisognose di un alloggio. Vicino alla canonica c' è Casa Agar, struttura della Caritas che in questo momento era vuota ed è stata messa a disposizione dell' accoglienza. "Un luogo ideale per la convivenza - spiega don Walter - oltretutto si trova nel centro del paese ed è facilmente raggiungibile dalle tante persone che ogni giorno portano cibo, quaderni, vestiti".Caritas ha aiutato i rifugiati pure per quanto riguarda i documenti e l'aspetto sanitario, i parrocchiani hanno subito attivato una rete di solidarietà donando anche il proprio tempo. "Alla messa prefestiva delle 18 - racconta don Walter - ho chiesto la disponibilità per insegnare l'italiano e subito molte maestre in pensione hanno risposto". E così, casa Agar il pomeriggio si trasforma in un'aula dove mamme e figli imparano l'italiano secondo il vecchio metodo: la parola spiegata con il disegno. "Queste famiglie - continua il parroco - vogliono tornare a casa, ma nel frattempo cerchiamo di offrirgli una vita normale, le donne cucinano e si occupano della casa e dei figli. Ora stiamo cercando un accordo con la squadra di calcio per l'iscrizione alla società locale. Capisco che il pensiero è fisso a chi è rimasto a combattere, ma spero che questo aiuti a cercare di sopravvivere"