A spasso in piazza Mercatale invece di stare agli arresti domiciliari, arrestata anziana

La donna è stata riconosciuta da un carabiniere libero dal servizio che subito ha avvertito i colleghi. L'accusa è evasione

L'ha vista che passeggiava in piazza Mercatale, l'ha riconosciuta come persona attualmente agli arresti domiciliari ed è intervenuto per arrestarla con l'accusa di evasione. In manette è finita una donna cinese di 67 anni, pregiudicata. A fermarla ieri, domenica 16 giugno, è stato un carabiniere della sezione Radiomobile, libero dal servizio. Il militare ha bloccato la donna e ha subito avvertito i colleghi che l'hanno presa in consegna e portata al comando provinciale in attesa del processo per direttissima al tribunale di Prato.



Edizioni locali collegate: Prato

