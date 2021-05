21.05.2021 h 00:27 commenti

A settembre Giorgio Panariello torna a fare spettacolo nella sua Prato con Story

La serata si aggiunge a quelle già annunciate da Fonderia Cultart per piazza Duomo. Lo spettacolo è il racconto della vita di Panariello, da semplice cameriere al successo

Il 6 settembre Giorgio Panariello torna nella sua Prato. Con lo spettacolo Story sarà sul palco di piazza Duomo per Settembre Prato è spettacolo. La data si aggiunge alle cinque già annunciate dal gestore della kermesse del Comune, Fonderia Cultart. Max Gazzè il 28 agosto, il 31 Samuele Bersani, l’1 settembre Pfm, 2 settembre Willie Peyote, 3 settembre Colapesce e Dimartino. Non è la prima volta di Panariello al Settembre pratese. Era già successo nel 2014 nell’arena di piazza Mercatale. Torna in scena, stavolta in piazza Duomo, tra l’altro in una data significativa per la storia della città, la Liberazione. Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo “Io sono mio fratello” e in attesa di salire sui palchi di tutta Italia nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale “La Favola Mia”, Giorgio Panariello sarà protagonista dell’estate 2021 con “Story”, un lungo monologo dove, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani. La storia a lieto fine di un giovane cameriere che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show. Quella di Prato non sarà l’unica data Toscana del tour. Prima ci saranno Castiglioncello, Gavorranno e Forte dei Marmi; poi Pisa.

Edizioni locali collegate: Prato

