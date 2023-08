01.08.2023 h 13:34 commenti

A settembre apriranno due nuovi sportelli Caaf nei circoli Arci di Viaccia e Iolo

Firmato un accordo fra Cgil, Arci e Pd per offrire assistenza fiscale ai residenti delle zone più lontane dal centro storico. Dopo un periodo di monitoraggio, l'obiettivo è di aggiungere al servizio anche le attività dei patronati Inca ed estenderlo ad altre realtà

Da settembre nei circoli Arci di Iolo e Viaccia, una volta alla settimana, sarà aperto uno sportello di assistenza fiscale gestito dl personale della Cgil con la collaborazione di Arci e del Pd. Un servizio pensato per agevolare le persone anziane o chi ha difficoltà a raggiungere le sedi centrali del sindacato .

"Per ora - ha sottolineato il segretario provinciale della Cgil Lorenzo Pancini - saremo presenti il giovedì mattina nei circoli di Iolo e Viaccia, quelli più lontani dalle nostre sede, ma l'obiettivo è di arrivare anche ad altre realtà, come Figline e Casale anche con i servizi svolti dai patronati Inca". L'accordo rientra nell'ottica del manifesto 'Insieme per la Costituzione" ed è stato organizzato dopo un sondaggio promosso dal Pd per capire i bisogni dei soggetti più fragili che abitano nella periferia della città. "Stiamo costruendo un partito aperto, popolare e soprattutto radicato sul territorio - afferma Marco Biagioni, segretario del Pd Prato - Per farlo abbiamo il dovere di stare vicino alle persone, cercando di rispondere alle esigenze e ai problemi di tutti i giorni. L'apertura delle nostre sedi a iniziative e servizi utili ai cittadini è nel solco di quello spirito che ha sempre contraddistinto la storia della sinistra e che noi vogliamo recuperare".

Arci, invece, mette a disposizione gli spazi: "I circoli - ha spiegato il vice presidente Doriano Cirri - confermano la loro funzione, non solo di presidi culturali, ma anche di spazi di prossimità sociale e di mutualismo mettendosi in rete con quei soggetti politici e sindacali capaci di promuovere azioni che rispondano ai bisogni dei territori".

I nuovi sportelli di assistenza fiscale permetteranno ai cittadini di accedere con semplicità e immediatezza alle principali prestazioni: certificazione Isee, dichiarazione dei redditi, modello 730, contratti di colf e badanti, locazioni, Imu, pratiche di successione, richieste di sostegno al reddito, permessi di soggiorno. L'accesso sarà possibile tramite i normali canali di prenotazione della Cgil: il numero verde 800.730.800 (da telefono fisso), e il 199.100.730 (da mobile), la prenotazione on-line su prenotazioni.regionale.tosc.cgil.it