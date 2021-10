20.10.2021 h 08:20 commenti

A secco i rubinetti di un intero condominio, disagi per 54 famiglie a San Paolo

Niente acqua dalla serata di martedì. Raffica di telefonate a Publiacqua, carabinieri e Municipale. L'azienda: "Abbiamo chiuso un contatore senza intestatario ma attivo". Ancora problemi

Cinquantaquattro famigle da 20 ore sono senza acqua. Ieri, 19 ottobre alle 19, improvvisamente i rubinetti sono rimasti a secco, proprio nell' ora in cui si prepara la cena e si fa la doccia dopo una giornata di lavoro. I condomini di via Ruggero Leoncavallo a San Paolo immediatamente hanno contattato Publiacqua, ma con scarso risultato. " La prima cosa che abbiamo verificato- spiegano i condomini- è lo stato delle cisterne: su una capienza di 7mila litri non avevano una goccia d'acqua. Non c'erano perdite e ogni famiglia ha il proprio contatore, quindi non si può parlare di morosità". A questo punto, e ormai si era arrivari alle 21 uno storico condomino si è ricordato di un vecchio contatore"defalcato' e ormai in disuso da quando sono state attivate le utenze singole. "Siamo riusciti a trovarlo- spuegano i condomini- e abbiamo visto che era sigillato. Immediatamente abbiamo ricontattato Publiacqua.ma invano". Disperati,l'orologio segnava le 23 si sono rivolti ai carabinieri e alla Municipale ma senza risultato. 'Abbiamo aperto i manicotti dell' antincendio per riemprire le cisterne condominiali avvertendo tutti di non bere. Ovviamente dopo poco l' acqua è finita. Qui ci sono bambini e anziani". Da Pubbliacqua confermano la chiusura del contatore:" Nell' ambito dei controlli delle utenze abusive - spiega Publiacqua- ci siamo accorti di questo contatore che non aveva intestatario, ma consumava. Cosi è stato chiuso". Alle ore 13 la fornutura di acqua è stata riattivata.

