10.06.2019 h 16:19 commenti

A Seano torna la Festa Medicea: sul palco anche Jerry Calà e l'Equipe 84

Da sabato 15 giugno per due settimane un ricco calendario di eventi e di manifestazioni. Ingresso gratuito e possibilità di cenare negli stand gastronomici

Torna anche quest'anno la Festa Medicea che per il terzo anno animerà il parco della Pista rossa a Seano dal 15 al 30 giugno. Tante novità e grandi ospiti per un evento ormai affermato in Toscana grazie alla qualità degli stand gastronomici e alla ricca programmazione di spettacoli, tutti a ingresso gratuito. Quest'anno ritorna anche il Luna Park.

Tre gli eventi clou della festa: domenica 16 giugno quando sul palco saliranno Massimo Ceccherini e Massimo Antichi per lo spettacolo con i comici di "Toscana Maremmamiala" e venerdì 21 giugno quando è atteso Jerry Calà con il suo show ''una vita da libidine''; sabato 29 giugno un tuffo indietro nel tempo con il concerto dell'Equipe 84.