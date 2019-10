21.10.2019 h 10:55 commenti

A Seano la fabbrica dei falsi "LOL": sequestrati 12mila capi e 200 metri di tessuto

La guardia di finanza ha fatto irruzione nel capannone dove venivano assemblati abiti e accessori con il marchio contraffatto. Denunciato il titolare

La guardia di finanza di Prato ha messo a segno un altro colpo al mercato della contraffazione, sequestrando circa 12mila capi ed accessori con false griffes.

I militari, dopo un servizio di osservazione su strada, sospettando la presenza di merce non originale, hanno fatto irruzione all’interno di un capannone in uso ad una ditta di confezionamento che si trova a Seano, trovandosi di fronte ad una vera e propria centrale di assemblamento del falso. Sono stati infatti sequestrati circa 12.000 articoli, tra capi di abbigliamento ed accessori, nonché circa 200 metri di tessuto, raffiguranti il noto marchio “LOL” molto diffuso tra i più giovani.

Il titolare della ditta, un 43enne di origini cinesi residente a Prato, è stato quindi denunciato per i reati di contraffazione e ricettazione. Le indagini proseguono al fine di ricostruire l’intera filiera del falso e per gli approfondimenti degli aspetti di natura tributaria.



