24.09.2019 h 12:24 commenti

A scuola in sicurezza, entro ottobre aperto il percorso ciclopedonale per la Calvino di Figline

Stamani sopralluogo dell'assessore Flora Leoni dopo le proteste dei genitori per il cancello tenuto chiuso in fondo alla pista: "Lunedì riaprirà il cantiere per ultimare la delimitazione della recinzione scolastica"

Dovranno pazientare ancora qualche settimana, i genitori dei bambini che frequentano la scuola Calvino a Figline, prima di vedere aperto il percorso ciclopedonabile che dai giardini di via Fonda di Figline arriva proprio al plesso scolastico. Lunedì prossimo 30 settembre verrà infatti riaperto il cantiere per ridelimitare la recinzione scolastica e consentire così di prolungare il percorso, in modo che possa essere utilizzato da tutti i residenti.

Sono state alcune mamme a chiedere chiarimenti: "A maggio - dicono - è stato realizzato il passaggio ciclopedonale che arriva alle scuole Calvino ma ad oggi gli studenti sono ancora costretti a passare dalla strada dove il traffico della mattina è intenso e si rischia di essere investiti. Non capiamo perché non possono utilizzare già da ora questo accesso, molto più sicuro".

Proprio stamani, 24 settembre, l'assessore alla Mobilità Flora Leoni ha fatto un sopralluogo a Figline con i tecnici del Comune. "Chiediamo ancora un po' di pazienza alle famiglie - spiega -. Se non ci saranno intoppi l'intero lavoro sarà terminato entro ottobre. Il problema, al momento, è che la scuola non è in grado di garantire il personale per tenere aperto anche il cancello secondario. In ogni caso, a partire da lunedì, con il cantiere aperto, sarebbe impossibile utilizzarlo e quindi non ci sembra il caso di chiedere uno sforzo solo per pochi giorni".

Il prolungamento del percorso ciclopedonale lungo via Cantagallo è possibile grazie alla concessione da parte della scuola di una piccola porzione di resede. E' necessario però spostare la recinzione ed è quello che verrà fatto da lunedì.