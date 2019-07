10.07.2019 h 16:19 commenti

A scuola di fatturazione elettronica. Al Dagomari la sperimentazione con un progetto pilota

Con settembre 300 studenti potranno iniziare a familiarizzare con questo strumento di contabilità utilizzando un progetto che simula la piattaforma utilizzata dagli studi dei commercialisti

Gli studenti del Dagomari a settembre, quando ritorneranno sui banchi di scuola, inizieranno a fare i conti con la fatturazione elettronica. L’istituto, infatti, si è dotato di un nuovo programma che crea una simulazione dello strumento di contabilità diventato obbligatorio dallo scorso gennaio. Un’opportunità per 300 ragazzi grazie al progetto pilota “Reviso” che metterà a disposizione una licenza gratuita per l’utilizzo della piattaforma in cloud . “Utilizzando questo programma – spiegano gli insegnati – gli studenti potranno mettersi all prova con le nuove procedure digitalizzate. Una didattica, quindi, sempre più aggiornata e al passo con il mondo del lavoro”.



Edizioni locali collegate: Prato

