08.11.2021 h 18:52 commenti

A Santa Lucia inaugurata la statua di Paolo Rossi. Gravina (Figc): "Ora intitoliamogli l'Olimpico di Roma"

Alla cerimonia presenti la moglie Federica Cappelletti e i due ex compagni di Pablito al Mundial spagnolo Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli. Il sindaco Biffoni: "Il giusto riconoscimento a un grande uomo"

Santa Lucia riabbraccia il ritorno a casa del suo campione, Paolo Rossi. Tante persone oggi pomeriggio, 8 novembre, hanno partecipato all'inaugurazione della statua dedicata alla memoria di Pablito collocata nel piazzale della Cipresseta, tra via Bologna e via Aristodemo Poli, nel cuore del quartiere a nord di Prato dove nacque 65 anni fa e dove iniziò a tirare i primi calci al pallone. Promossa dalla locale Proloco e dal Comune e realizzata da Elisa Morucci, l'opera misura due metri di cui il mezzo busto in bronzo di Pablito è poco più di metà. La base è un blocco di “verde delle Alpi”, scelto come omaggio al gotico toscano e per richiamare l'immagine della coppa del mondo, vinta da Paolo nel 1982.

La famiglia del campione ne è rimasta molto soddisfatta e ha trovato nell'iniziativa e nell'affetto delle persone grande conforto per lenire il dolore della scomparsa di Paolo, avvenuta undici mesi fa: "Lo rivedo in questa statua - ha detto Alessandro Rossi, figlio di Paolo- determinato, bello, fiero, contento. Papà nella vita ha dato sempre valore alle persone e ai rapporti umani e questo è quello che sta tornando indietro". La moglie Federica Cappelletti ha più volto abbracciato il mezzo busto del marito: "Questo anno senza di lui è stato molto difficile - ha detto - però si va avanti nel ricordo suo e facendo cose importanti per lui, portando avanti il suo nome. Questo ci aiuta molto".



Presenti anche due compagni di squadra del Mondiale 1982, Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli, (qui di seguito in foto con il dottor Dante Mondanelli, amico d'infanzia di Paolo Rossi) visibilmente commossi: "Non abbiamo ancora metabolizzato. - spiegano - Per noi è da qualche parte in uno dei viaggi che faceva sempre in giro per il mondo, aspettiamo che ritorni".

Ha partecipato al momento di festa anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, che oltre a sottolineare quanto Paolo Rossi sia un modello a cui il calcio moderno dovrebbe ispirarsi per la sua capacità di stare tra la gente, ha espresso il desiderio di intitolargli lo stadio Olmpico di Roma. "E' un simbolo straordinario. - ha affermato il numero uno del calcio italiano - Sappiamo che non è facile considerando la natura giuridica dell'ente che lo gestisce, però credo che sarebbe un gesto straordinario".

Il sindaco Matteo Biffoni ha sottolineato che questa è solo una delle tante cose che saranno organizzate per ricordare Paolo Rossi, il campione, certo, ma anche l'uomo. "Avevamo l'idea - afferma il primo cittadino - di celebrare come merita non solo un campione dello sport ma anche e soprattutto un grande uomo, un uomo umile che nonostante la sua popolarità mondiale amava essere quello di sempre, e non c'era posto migliore di questo, di casa sua, di questa che diventerà piazza Paolo Rossi, per farlo. Qua dove ha compiuto i primi passi, dove è cresciuto e dove abita ancora suo fratello Rossano".

(e.b.)