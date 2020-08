10.08.2020 h 18:41 commenti

A San Paolo si rinnova l'appuntamento con la cena dei poveri

Torna stasera, con l'edizione numero 41, l'evento organizzato dal circolo Arci che propone un menù di mare

Al circolo Arci di via San Paolo ritorna, stasera martedi 11 agosto alle 20,30, la Cena dei Poveri. Appuntamento con la 41esima edizione per una serata sotto le stelle ma soprattutto un modo per stare insieme e gustare le delizie che la cucina del circolo di via Francesco Cilea riesce a mettere in tavola. Quest'anno menu con antipasto di mare per iniziare,mezze maniche al branzino e verdure e pennette al tonno e pomodorini pachini come primo, come secondo orata al forno, insalata e patate arrosto, il tutto accompagnato da bevande fresche a volontà e per terminare gelato, cocomero e caffè.

"Lo scorso anno eravamo più di 100 in una bellissima serata che ha visto i cittadini che sono rimasti a casa divertirsi e mangiare in allegria - spiega Livio Santini, presidente del circolo San Paolo -. Ormai sono 40 anni che organizziamo questa cena e quest'anno sarà il modo di festeggiare una ripartenza con tutti i nostri cittadini e chi è legato al circolo. La faremo all'aperto con tutte le attenzioni del caso ma con la voglia di stare insieme. Se all'inizio eravamo veramente in pochi in questi ultimi anni sono in tanti a partecipare anche perché molti non vanno al mare per problemi economici e questa è l'occasione per stare insieme e passare una serata in allegria. Tutto è cucinato da volontari. Spero che ci siano tutte le nazionalità presenti per una cena anche un po' multietnica. Quest'anno come lo scorso anno ricorderemo anche il nostro amico Nedo Coppini che ogni anno era presente a questa cena ed è stato sempre uno di San Paolo perché abitava vicino al circolo".

Per informazioni e prenotazioni basta contattare il circolo San Paolo allo 0574.21675 o recarsi al banco.