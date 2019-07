15.07.2019 h 10:45 commenti

A San Paolo shopping serale in compagnia di street food e musica

L'appuntamento è per mercoledì prossimo dalle 18 in poi. Per i più piccoli ci sarà un pony a disposizione e tanti giochi

Dopo il grande successo di pubblico della serata di mercoledi 10 luglio, elettrizzata dal duo Alessandro Paci e Massimo Ceccherini, San Paolo torna ad animarsi. L'appuntamento è per il 17 luglio dalle 18 in poi. Ci saranno Street food mercatini artigianali. Saranno presenti i truck di Non solo Pane con il famoso fagotto del Chianti; spazio anche agli hamburger di chianina e rosticciana di Ristorazione Toscana e alla pasta di casa fatta al momento a cura di pastificio di Greve in Chianti e ancora il truck di Sempre a Zonzo e la patata romana insieme al birrificio La Forestiera.

Ad accompagnare la shopping per le strade del quartiere la Large street band, ma anche dj set. Per i più piccoli non mancheranno i gonfiabili e grazie all'associazione Cavalli e carrozze sarà possibile cavalcare un pony nei giardini di via dell'Alberaccio.

L'evento è patrocinato e con il contributo del Comune di Prato in collaborazione con l'associazione dei commercianti San Paolo Viva e sotto la direzione artistica di Alessandro Rubino.