30.10.2023 h 07:51 commenti

A San Giusto una domenica all'insegna del pugilato: sul ring i dilettanti

La soddisfazione degli organizzatori: "Un'iniziativa che riavvicina il pubblico a questo sport e che avvicina i giovani che con la boxe imparano il valore del sacrificio"

Lunghissimo e segutissimo pomeriggio di boxe quello di ieri, domenica 29 ottobre, organizzato dalla Pugilistica Pratese a San Giusto, all'ex teatro in viale della Rimembranza, con un'esibizione della School boy. Tre incontri di Sparring-io con Mattia Masala, Cassandra Rafanelli e Diego Ricotti e ben dieci match di dilettanti. Un lavoro di squadra che ha permesso di far salire sul ring tantissimi giovani. "Complimenti ai ragazzi di tutte le palestre che hanno partecipato - il commento del maestro Fausto Talia - una riunione che fa riavvicinare il pubblico alla boxe, fa bene al cuore, specialmente l'ultimo match di Elite kg.71 tra Skuqi e Mecacci, dove i pugili hanno dato il massimo offrendo uno spettacolo di alto livello. Noi proseguiamo con il nostro obiettivo che è quello di tenere lontano i ragazzi dalla strada o da situazioni particolari attraverso la nobile arte del pugilato dove i si imparano valori fondamentali come il sacrificio".

Tra i dilettanti sono stati protagonisti della riunione Giulio Pirrone, Matteo Biliotti, Edoardo Mascioli, Tommaso Nesti, Duccio Odero, Francesco Martinelli e Fabio Skuqi.