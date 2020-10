03.10.2020 h 07:13 commenti

A San Giusto rinasce il teatro Frassati: via ai lavori di recupero dell'immobile

Il progetto vuole rivitalizzare uno dei principali luoghi di aggregazione della frazione, chiuso ormai da molti anni. Ospiterà spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, scuole di ballo ma anche coworking e convention

Dopo oltre 15 anni dalla chiusura, sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Teatro Frassati di San Giusto, con un progetto che vuole rivalorizzare una delle aree più popolose della periferia pratese. A pochi metri dal teatro, svetta la pieve di San Giusto in Piazzanese, storica residenza di famose opere rinascimentali del Dandini e Buglioli.

Il progetto della start-up di giovani pratesi si presenta come collegamento tra il moderno e la tradizione cittadina. "Vogliamo dare vita ad un nuovo spazio multifunzionale - spiegano i promotori del recupero -, capace di ospitare tematiche di varia natura, come spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, scuole di ballo ma anche coworking e convention". Spicca tra i vari progetti quello di riportare in vita il Festival del Bacchino, per lanciare nuove promesse della musica italiana.

Si tratta di un intervento che mira non solo a riportare in vita un luogo simbolo della città ma anche a rivalorizzare la zona del quartiere di San Giusto. I lavori saranno curati dall'impresa pratese Lo Conte Costruzione, che dopo gli interventi di Villa Gucciardini e Villa Fossombroni, ha abbracciato il progetto di riportare in vita anche questa storica struttura della città.

La presentazione ufficiale del nuovo spazio è prevista per il mese di dicembre 2020.