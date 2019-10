24.10.2019 h 16:36 commenti

A San Giusto il condominio green a impatto zero: assegnati 25 appartamenti popolari

L’intervento di piazza Gelli ha anticipato la normativa in materia di “edifici ad energia zero”. Oltre il 90% dell'energia richiesta viene da fonti rinnovabili. La coibentazione è stata fatta con cascami tessili del distretto.

Estetica ricercata, la più alta classe energetica prevista dalla normativa e nuovi spazi pubblici esternamente e internamente dove a breve sarà aperto il nuovo ufficio Famiglia del Comune di Prato. Ecco i nuovi 29 alloggi popolari realizzati nel cuore di San Giusto di cui 25 consegnati questa mattina, 24 ottobre, dal sindaco Matteo Biffoni e dal presidente di Epp, Edilizia pubblica pratese, Federico Mazzoni. Per diciannove famiglie italiane e sei straniere quindi da oggi inizia una nuova vita. Otto di loro tra l'altro escono dall'emergenza alloggiativa. Altri attendevano l'assegnazione di un alloggio popolare da anni.



Restano da assegnare quattro alloggi: due sono a disposizione di Epp per rispondere ad altrettante esigenze di cambio di alloggio, mentre gli altri due da destinare all'emergenza alloggiativa. I cittadini in graduatoria 2015 per l'assegnazione di una casa popolare sono ad oggi 1.530, ma attenzione perchè nei primi mesi del 2020 uscirà il nuovo bando provinciale.

Alla felicità di avere un tetto sicuro sopra la testa, si aggiunge la soddisfazione di vivere in un edificio all'avanguardia che tra i primi in Italia e in Europa è a consumo quasi zero. Dal 2021 sarà obbligatorio per tutte le nuove costruzioni. "Oltre il 90% dell'energia richiesta per impianto termico e acqua calda e oltre il 60% dell'energia complessiva necessaria all'edificio arriva dalle fonti rinnovabili presenti. - spiega Mazzoni - Otteniamo la classe energetica più alta, A4 con un fabbisogno energetico medio per alloggio pari a 12,71 kwh/mq". Un risultato ottenuto attraverso tecniche di costruzione intelligenti, impiantistica innovativa e anche il riciclo di materiale tessile tanto caro alla tradizione produttiva pratese. Le pareti infatti, sono coibentate con materiale di scarto di produzione.



Il social housing di piazza Gelli è quindi un intervento modello su più fronti, compreso quello di riqualificazione urbana. «Siamo in un momento storico in cui emerge nuovamente e con grande drammaticità in Italia il tema della casa - ha detto il sindaco Matteo Biffoni - quello che, fino a pochi anni fa, sembrava un argomento passato è tornato all’ordine del giorno e rappresenta una priorità per tutte le amministrazioni pubbliche che oggi sono impegnate a sviluppare soluzioni innovative ad un problema che si manifesta con dimensioni importanti e con conseguenze gravi da un punto di vista della tenuta sociale. L’intervento in piazza Gelli, oltre a rappresentare una risposta concreta all’esigenza abitativa di Prato con i suoi 29 alloggi, si pone come esempio virtuoso da molteplici punti di vista».

Gli alloggi hanno dimensioni e tipologie diverse: si va dai 45 ai 95 mq. Per tutti ci sono cantina e posto auto. Il costo di realizzazione è di 1.065 euro al metro quadro, coperto da economie ottenute su altri cantieri completati da Epp e dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del piano nazionale di edilizia abitativa. L'intervento ha permesso di realizzare anche un nuovo giardino pubblico attrezzato e una nuova piazza su via Di Vittorio che saranno inaugurati a breve. Il trasloco dell'ufficio Famiglia da via Roma al centro civico realizzato al pian terreno del nuovo edificio invece, è previsto entro l'anno.

