A ritirare la pensione alla posta ci pensano i carabinieri, nuovo servizio per gli anziani

Consegna a domicilio grazie ad un accordo con Poste Italiane. Per attivare il servizio, su richiesta dell' interessato, si può chiamare la stazione dei carabinieri più vicina o un numero verde

Per gli ultra 75enni la pensione può essere consegnata a casa direttamente dai carabinieri.

Poste italiane insieme all’Arma ha siglato un accordo che entra in vigore dal mese di aprile, per cui, su richiesta dell’interessato i militari hanno la delega a recarsi all’ufficio postale per ritirare la pensione.

Il servizio, che copre tutto il territorio provinciale, è rivolto a chi ha difficoltà a muoversi e non ha una rete famigliare. “L’accordo nazionale – spiega il colonnello provinciale Marco Grandini – è stato pensato sia per aiutare chi in questo momento si trova in difficoltà, ma anche per evitare di esporre gli anziani al rischio di essere scippati”.

Per richiedere la consegna a domicilio della pensione si può chiamare il numero verde 800 55 66 70 oppure la stazione dei carabinieri più vicina. I militari si presenteranno a domicilio in divisa e muniti di tesserino di riconoscimento, la prima volta per fare firmare la delega la seconda per consegnare la pensione. “I carabinieri – precisa Grandini – verranno attivati solo su richiesta, questo per evitare qualsiasi tipo di truffa”.



