19.07.2023 h 10:15 commenti

A rischio la riqualificazione di una porzione ex Magnolfi: Cipe non ha ancora inviato la prima tranche

L'allarme lanciato dalla presidente di Epp Marzia De Marzi. Il progetto finanziato con 6milioni di euro prevede il recupero dell'immobile per realizzare 11 nuovi appartamenti e nuove strutture sociali

Il progetto di riqualificazione di una porzione dell'ex complesso Magnolfi rischia di non essere realizzato. Cipe, nonostante sia passato un anno dal bando di concorso vinto da Epp, ( leggi) , non ha ancora inviato la prima tranche del finanziamento, che ammonta complessivamente a 6 milioni di euro.“Abbiamo scritto anche alla Regione per sollecitare – ha spiegato in commissione 2 Marzia De Marzi presidente di Epp- ma per ora non è arrivato niente. Tra i vari obiettivi, oltre alla riqualificazione dell'area che si estende da via della Fonderia a piazza della Pietà, anche la realizzazione di laboratorididattici e di formazione e di undici alloggi di residenza popolare, tre in più rispetto agli attuali. Spazi di cui abbiamo bisogno”.In commissione la presidente ha anche presentato il bilancio del 2022 che si chiude con 11mila euro di attivo. I canoni emessi ammontano a 2milioni di euro quelli incassati di 1,7milioni, l'affitto medio è di 104 euro al mese a cui si aggiungono, nel caso in cui la gestione degli impianti sia condominiale, anche le utenze.“Questo aspetto – ha spiegato la presidente – ci preoccupa, anticipare le utenze è un costo gravoso: lo scorso anno ammontavano a 550mila euro, quello prima a 300mila per il 2023 le stime sono di 800mila. Cifre che se non vengono recuperate sono perdite che gravano sul bilancio. Inoltre, con la consegna degli appartamenti ai nuovi assegnatari, il canone medio sta scendendo, e anche questo a lungo andare ci preoccupa”. Sul fronte dei costi l'altra spesa importante è quella della gestione del personale , nel 2022 è stata 61mila euro, aumentata rispetto al 2021 per un adeguamento degli stipendi al nuovo contratto di lavoro e per la rivalutazione del Tfr.Lo scorso anno Epp, per la prima volta da anni, ha anche attinto al fondo “indisponibile”, su cui vengono versati i ricavati delle case vendute . Tesoretto che ammonta a 2milioni di euro, l'utilizzo dei fondi è autorizzato dalla Regione. “Lo abbiamo utilizzato per anticipare le spese del cantiere di via Bologna – ha spiegato De Marzi- ora abbiamo in vendita alcune appartamenti, ma la procedura è stata bloccata per alcuni anni ,per cui non è stato rimpinguato. Non è detto che gli inquilini vorranno acquistarli, se così non fosse andranno all'asta”. Epp cha scelto di vendere gli alloggi dove i Comuni sono proprietari di minoranza e il cui ripristino per essere affittati è troppo oneroso.Intanto si sta per concludere la gara per la gestione della manutenzione ordinaria del patrimonio di Edilizia Popolare Pratese che conta 1.700 alloggi “Nel formulare il bando – ha annunciato De Marzi – abbiamo investito su un servizio di qualità che sia attivo 24 ore su 24”.