A rischio l'Ufficio del giudice di pace: in servizio solo 5 persone su 15 e presto saranno ancora meno

Dal 2018 organico in diminuzione senza nuovi ingressi a fronte di pensionamenti e trasferimenti. Carichi di lavoro impossibili e paralisi alle porte. Il funzionario: "Siamo costretti a giustificarci con gli utenti ma si sappia dove sta il problema"

Sempre peggio la macchina degli uffici giudiziari di Prato. Il ritornello è vecchio, molto vecchio, ma non passa mai di moda. A un passo dalla paralisi l'Ufficio del giudice di pace dove sono in servizio solo cinque delle quindici persone previste dalla pianta organica. Un numero destinato a ridursi ulteriormente nel 2023 per effetto di pensionamenti e trasferimenti che porteranno di fatto i presenti a tre. “Si riesce a stento a mantenere la funzionalità del servizio – le parole di Carmela Cammarata, funzionario giudiziario – dal 2018 l'organico è in continua e costante diminuzione ma a colleghi andati in pensione e trasferiti non è corrisposto l'ingresso di nuove forze”. Che ormai la situazione sia allo sbando, anzi allo sfascio, tutti lo sanno, compreso il ministro della Giustizia. Da anni gli uffici giudiziari vanno avanti a scarto ridotto ma quello che sta succedendo all'Ufficio del giudice di pace ha del clamoroso. Se tutto andrà bene, dei due posti che resteranno vacanti nel 2023, solo uno sarà occupato: verrà infatti pubblicato un interpello nel distretto di riferimento della Corte d'Appello di Firenze per chiedere se qualcuno è disponibile a trasferirsi a Prato. Ma si sa che Prato, per carichi di lavoro e complessità specifiche, non è una piazza appetibile. Se qualcuno arriverà, insomma, lo farà su base volontaria. Vedremo. Intanto l'urgenza di una pianta organica ridotta a meno del minimo indispensabile. “Il personale deve continuamente giustificarsi con gli utenti ma è bene che gli utenti siano pienamente informati della situazione”, ancora Cammarata.Il personale in servizio è sottoposto a responsabilità e scadenze che non possono aspettare. I giudici chiedono legittimamente che vengano svolte le incombenze ma fare tutto è sempre più difficile se non impossibile. Un alito di ossigeno è arrivato dalla possibilità per l'Ufficio di prendere appuntamenti su prenotazione ma i problemi restano. La carenza di organico toccherà a breve l'80 per cento: un numero che si commenta da solo. Dal 2023 si dovranno necessariamente adottare provvedimenti in modo da adeguare il carico di lavoro alle forze presenti che saranno 3 su 15. Altro che coperta corta, qui la coperta proprio non c'è.