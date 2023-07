04.07.2023 h 13:36 commenti

A rischio il servizi trasporto sanitario, l'allarme delle associazioni di volontariato

Pubblica Assistenza e Croce d'Oro denunciano tagli da parte dell'Asl per i servizi in convenzione: "Non ce la sentiamo di abbandonare i malati, ma siamo al limite. La situazione non si regge più economicamente"

aa

Da gennaio a maggio alla Pubblica Assistenza i servizi per il trasporto sanitario di pazienti che si devono sottoporre alle terapie in ospedale sono aumentati con una media di mille prestazioni al mese, ma la copertura economica da parte dell'Asl Toscana Centro è sensibilmente diminuita in seguito all'introduzione di parametri più restrittivi . E così il servizio è a rischio. "Fino ad ora - spiega il presidente Piero Benedetti - non abbiamo mai rimandato indietro nessuno, ma la situazione diventa sempre più difficile. In cinque mesi la spesa effettiva è di 150mila euro a fronte di meno della metà dei rimborsi".A rendere il quadro ancora più preoccupante la mancanza di volontari, e i tempi morti che costringono personale e mezzi ad aspettare per diverse ore. "Spesso si arriva in ospedale - spiega Benedetti - e manca il personale per sballerrare il paziente, bisogna aspettare, tempi che nessuno ci rimborsa".Anche alla Croce d'Oro la situazione non è diversa e a breve si rischia di non poter più dare risposte alle crescenti richieste: la domanda da parte di persone che non sono in convenzione è cresciuta del 30%, ma per scelta le tariffe restano basse, tanto che spesso non sono neppure coperti i costi vivi. "Davanti a persone malate in difficoltà - spiega il presidente Alessandro Coveri - non ci tiriamo indietro, ma il problema resa anche per quanto riguarda i servizi in convenzione: le tariffe sono ferme al 204 e nel frattempo i costi vivi sono schizzati alle stelle". Per l'associazione di via Niccoli, comunque, una revisione dei criteri era necessaria ma ora si è passati da un estremo all' altro: "Prima venivano messi sullo stesso piano una persone che si era rotta un braccio e doveva fare fisioterapia e un oncologico e questo era eccessivo. Ora invece i criteri sono così stretti che ad esempio chi si sottopone alla chemioterapia non ne ha diritto perchè tecnicamente deambula autonomamente, ma sappiamo che dopo un ciclo difficilmente ci si regge in piedi da soli". Tutti temi che le associazioni porteranno all' attenzione del consiglio Comunale straordinario sulla sanità previsto per giovedì .