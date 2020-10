20.10.2020 h 17:31 commenti

Rischio chiusura per le società sportive provinciali, l'appello al ministro dell'assessore Vannucci

Preoccupano le norme contenute nell'ultimo Dcpm: "Si applichino per tutti gli stessi parametri di sicurezza altrimenti molte realtà pratesi non potranno permettersi di riprendere nessun tipo di attività”

Società sportive provinciali a rischio chiusura; l’allarme è stato lanciato dall’assessore allo sport Luca Vannucci, preoccupato per le norme contenute nell’ultimo Dpcm, in cui, di fatto si proibiscono le partite e gli allenamenti per le squadre che non sono iscritte a società sportive dilettantistiche regionali e nazionali. "Si applichino gli stessi parametri di sicurezza che valgono per il regionale e il nazionale – commenta Vannucci - e si permetta alle tante società che lavorano a livello provinciale di poter sopravvivere, altrimenti, se così non fosse, saranno molte le realtà che tra pochi mesi non potranno permettersi di riprendere nessun tipo di attività”.

Restano invece aperte tutte le piscine comunali pratesi. “Applichiamo i protocolli concordati con la federazione – spiega il presidente del Cgfs Gabriele Grifasi – inoltre abbiamo stretto una sorta di patto con i genitori di rispetto delle regole. Purtroppo la paura del contagio, nonostante tutto, resta alta e così i corsi dei bambini sono poco frequentati. Meglio, invece l’attività di nuoto libero.”



Edizioni locali collegate: Prato

