22.04.2020 h 19:14 commenti

A rischio chiusura la metà delle aziende vitivinicole pratesi: è allarme rosso

Le imprese non hanno potuto accedere alla cassa integrazione perché il lavoro nei campi non si è mai fermato, ma il fatturato è crollato per la chiusura dei ristoranti e delle attività di agriturismo

Il 50% delle aziende vitivinicole della provincia di Prato, secondo l'Unione Provinciale Agricolturi di Prato e Firenze, è a rischio chiusura. Una situazione che si è creata non solo per il crollo degli ordini, ma anche per l’impossibilità da parte degli imprenditori di fare ricorso alla cassa integrazione.Il settore agricolo e quello del vino in particolare, non si possono fermare, indipendentemente dall’emergenza sanitaria e quindi in questi mesi gli operai agricoli hanno continuato a pulire e curare i vigneti. Costi, quindi, che non vengono sostenuti dalle vendite destinate prevalentemente a ristoranti la cui apertura resta ancora molto lontana. A soffrire sono soprattutto le piccole e micro aziende che hanno registrato perdite di fatturato stimabili intorno al 70%, mentre per quelle più strutturate l’iniezione di liquidità arriva soprattutto dai capitali degli imprenditori, che però ora iniziano ad assottigliarsi. A rendere ancora più difficile la situazione, l’attività di agriturismo verso cui molte aziende hanno deciso di diversificare. Le prenotazioni progressivamente sono state annullate prima quelle di Pasqua poi quelle per il ponte del primo di maggio e ora anche quelle per i mesi estivi. “Mi auguro – spiega Filippo Contini Bonaccossi consigliere dell’Unione Provinciale agricoltori di Prato - che già dalle prossime settimane arrivino prenotazione agli agriturismi della provincia dove sono garantiti tutti gli standard per evitare i contagi da coronarivus. Un modo anche per sostenere le imprese locali”.Intanto Coldiretti da qualche settimana ha attivato la piattaforma j obincountry per fare incontrare la domanda con l’offerta. Nella provincia di Prato sono state 25 le aziende che hanno aderito, 97 i candidati l'80% sono uomini, il 20% donne a cui è stato offerto un contratto a tempo indeterminato per attività che spaziano dalla coltivazione di ortaggi alla raccolta delle olive.