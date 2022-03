11.03.2022 h 14:32 commenti

A cinque imprenditrici il premio Margherita Bandini Datini: ecco le vincitrici

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a donne che si sono distinte nel campo lavorativo nei settori dell'artigianato e del commercio

È stata idealmente Margherita Bandini Datini a premiare le imprenditrici vincitrici del riconoscimento intitolato proprio alla moglie di Francesco Datini, un esempio di donna che seppe conciliare con grande efficacia tanti ruoli diversi ruoli diventando oggi un esempio per il mondo femminile.

L'occasione è stata, ieri 10 marzo alla Camera di Commercio, la cerimonia di premiazione di questa iniziativa giunta alla ottava edizione organizzata da Cna Toscana Centro, Confartigianato, Confesercenti e Confcommercio di Prato e Pistoia. Queste le imprenditrici premiate: Martina e Susanna Ciardi del negozio Soraya, Melania Cannistrà del ristorante "Enosteria Mangia", Cinzia Menichetti presidente della Scuola d'Arte Leonardo Aps e Cristina Livi dell’azienda Perfy.

"Servono più leadership femminili. Servono nel governo, nella finanza, nel commercio e nelle figure apicali dei grandi manager - ha spiegato Donatella Moica, la presidente di Terziario Donna di Confcommercio Pistoia Prato a nome di tutte le associazioni di categoria organizzatrici del premio -. L'economia del futuro deve essere per forza inclusiva, fondarsi sulla cooperazione, sulla sostenibilità e sul rispetto. Non si tratta di un’autocelebrazione – ma di uno stimolo e di un sostegno alle aziende femminili perché si realizzino le condizioni ottimali per favorirle. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a una situazione per cui i nostri stessi comitati di imprenditoriali femminili non abbiano più motivo di esistere, avendo raggiunto quanto ci proponiamo".

Oltre a sottolineare le caratteristiche e le qualità delle donne, ed in particolare delle imprenditrici premiate, è stato sottolineato il momento drammatico che stiamo vivendo. A precedere la premiazione si è tenuta la lettura scenica di “Francesco racconta Margherita” dove il giovane imprenditore Beppe Allocca, un artigiano teatrante – come lui stesso si definisce – ha svelato alcuni retroscena della vita di questa celebre coppia. Nel suo monologo teatrale “Col nome del guadagno” Beppe Allocca ha vestito i panni del mercante più famoso di Prato, Francesco Datini, marito di Margherita Bandini Datini, passata alla storia come la prima imprenditrice d’Italia.