A processo lo spaccio di droga davanti alla scuola, ma è solo una simulazione

Gli studenti della seconde classi del Marconi hanno inscenato un processo con giudici veri. Iniziativa organizzata dalla sottosezione dell’associazione nazionale magistrati e dall’Ufficio scolastico. “Occasione - ha detto il sostituto procuratore Gestri - per mostrare ai ragazzi come viene amministrata la giustizia”

Uno studente accusato di aver spacciato droga, la testimonianza del professore che ha assistito alla scena e del commissario che ha ricostruito l’episodio. Le domande del pubblico ministero, dell’avvocato difensore e la sentenza dei giudici. Un processo a tutti gli effetti, insomma, quello simulato nell’aula Galli Alessandrini del Palazzo di giustizia di Prato che oggi, venerdì 22 febbraio, ha aperto le proprie porte ai ragazzi delle seconde classi dell’istituto Marconi. Una simulazione che ha visto gli studenti calarsi per qualche ora nel ruolo dell’imputato, dei testimoni, della difesa e anche dei giudici partecipando alla camera di consiglio. Veri, invece, i giudici: cinque giovani magistrati che si sono divisi tra collegio giudicante, pubblico ministero e difesa. L’iniziativa è stata organizzata dalla sottosezione pratese dell’Associazione nazionale magistrati diretta dal sostituto procuratore Lorenzo Gestri e dall’Ufficio scolastico. Immediata la disponibilità del presidente del tribunale Francesco Gratteri. “Con questo incontro - ha detto Gestri parlando ai ragazzi - avete la possibilità di vedere come viene amministrata la giustizia, come viene gestita la macchina giudiziaria, quale è la funzione del processo e quali sono le parti coinvolte”. Il processo simulato è il secondo step di un percorso incentrato sui temi della legalità e della giustizia che ha coinvolto diverse scuole della provincia e che è cominciato lo scorso ottobre con la visita alla mostra fotografica “Gli invisibili” ospitata dal Palazzo di giustizia e dedicata alle vittime della mafia. “Il nostro - ha spiegato il presidente Gratteri - non vuole essere un approccio didattico ma vorremmo che attraverso questa esperienza vi rendeste conto di quali sono i meccanismi che regolano la complessa macchina della giustizia”. Un obiettivo condiviso anche dal consiglio dell’Ordine degli avvocati: “Un momento di apprendimento importante - ha detto Antonio Bertei - anche per conoscere il ruolo basilare di un avvocato nel processo, avvocato che deve garantire la difesa tecnica di un soggetto e il rispetto delle regole”. “Il processo è a tutela di tutti - ha spiegato Simone Mangani, avvocato e assessore alla Cultura del Comune di Prato - tutti devono essere sottoposti alle stesse regole. Credo che questo sia un incontro molto importante per il vostro percorso formativo. Fondamentale il ruolo dell’Ufficio scolastico: “Una decina di scuole sono impegnate in questo progetto e ognuna - ha detto Maria De Simone - ha scelto un tema da sviluppare attraverso incontri, confronti e in questo caso attraverso la simulazione di un processo. Tanti dei ragazzi hanno affrontato con entusiasmo l’ingresso nell’aula del tribunale che di solito viene vissuto come qualcosa di molto lontano dalla loro realtà o solo un luogo dove ci si va se si è fatto qualcosa di male”. Dopo il Marconi è toccato alle terze classi della media Mazzei di Poggio a Caiano che hanno inscenato un processo sulla diffamazione tramite internet.

Edizioni locali collegate: Prato

