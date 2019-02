04.02.2019 h 20:27 commenti

A processo il padre che voleva vendicarsi del prof accusato ingiustamente di molestie alla figlia

L'uomo era furioso per la presenza a scuola del docente che pochi giorni prima aveva denunciato. Nell'occasione ferì anche alcuni carabinieri, uno dei quali in maniera seria. L'insegnante è stato poi prosciolto da ogni accusa

Si è aperto ieri, 4 febbraio, il processo a carico del padre della studentessa dell'istituto d'arte di Montemurlo accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e violenza privata in relazione ai fatti del gennaio del 2015 quando si presentò a scuola per protestare contro la regolare presenza del docente che pochi giorni prima aveva denunciato per molestie sessuali nei confronti della figlia. Accusa quest'ultima che è stata recentemente archiviata.

Secondo l'accusa, l'uomo, difeso dall'avvocato Alberto Cavaciocchi, avrebbe avuto atteggiamenti violenti contro il personale della scuola e ferito alcuni carabinieri in tre episodi distinti: uno avvenuto il 7 gennaio a scuola quando i militari gli hanno impedito l'accesso; il secondo e il terzo l'8 e il 10 gennaio al comando provinciale dei carabinieri in via Picasso a Prato, impedendo e disturbando l'ascolto protetto della ragazza lamentando presunte inadempienze sull'adozione di misure cautelari nei confronti del docente che l'avrebbe molestata. Cinque dei militari si sono costituiti parte civile, difesi dagli avvocati Stefano Belli e Francesco Stefani.

Durante l'udienza di oggi, sono stati ascoltati gli insegnanti, la custode e un tecnico dell'istituto d'arte che hanno assistito al primo episodio. I testimoni dell'8 e del 10 gennaio saranno sentiti nelle prossime udienze.

A scatenare l'ira dell'uomo è stata la telefonata della figlia che al rientro in classe dopo le vacanze natalizie, si è trovata di fronte l'insegnante che nelle settimane precedenti le aveva rivolto attenzioni da lei ritenute troppo particolari e che per questo era stato denunciato dal padre a cui le istituzioni ebbe stato assicurato l'allontanamento dalle lezioni in attesa di chiarire la sua posizione.

A quel punto il padre è corso prima alla sede dell'istituto, al liceo Livi, alla ricerca del dirigente scolastico che però non era presente, poi all'istituto d'arte per riprendere la figlia. I carabinieri, allertati dalla scuola, sono arrivati prima dell'uomo e gli hanno impedito l'accesso all'istituto. E' in questa fase che due militari sono stati feriti. Uno di loro è finito a terra ed è stato colpito con pugni e gomitate riportando una prognosi di 51 giorni.