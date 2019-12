10.12.2019 h 14:12 commenti

A primavera pronta la nuova Coop di via Targetti, pensata per una spesa "smart"

Il supermercato di via Bologna verrà ristrutturato e resterà chiuso un paio di mesi. Scongiurata la chiusura del punto InCoop di via Strozzi. Previste nuove assunzioni

a.a.

A primavera verrà inaugurato il nuovo supermercato Coop in via Targetti, ex sede Pam, concepito per un modello di spesa “smart” e innovativo.Ad un’apertura segue una chiusura momentanea; il punto vendita di via Bologna verrà ristrutturato, i lavori dureranno un paio di mesi. Nessuna novità, invece, per il negozio di via Strozzi che comunque continuerà ad essere il punto di riferimento per i molti anziani residenti nella zona.In contemporanea con il cantiere aperto lo scorso agosto, è iniziata anche l’organizzazione dell’organico destinato al nuovo supermercato. Il periodo per chiedere il trasferimento di sede, molte le domande dei dipendenti di via Bologna, si è concluso ora inizierà quello per le nuove assunzioni, che dovrebbero coprire almeno il 50% del personale.Nella zona di via Targetti è previsto, dal 2016 anno in cui è stato definitivamente chiuso il punto vendita Pam, un piano di riqualificazione dell’intera area che prevede anche il passaggio di Fabbricone dalla famiglia Balli all’amministrazione comunale. l’idea è di creare anche un collegamento verso il centro passando per piazza del mercato nuovo ( leggi ) .