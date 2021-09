20.09.2021 h 13:46 commenti

A Première Vision trentasei aziende pratesi per presentare le collezioni dell'autunno inverno 22/23

Dopo l'edizione di luglio di Milano Unica, che ha inaugurato la nuova serie delle fiere tessili più importanti, e i vari appuntamenti organizzati dal mondo degli agenti, è quindi la kermesse parigina il banco di prova per le aziende tessili. Al via anche la versione digitale

Sono 36 le aziende pratesi che parteciperanno a Première Vision, la fiera parigina che aprirà i battenti domani 21 settembre e fino al 23 presenterà le collezioni all'autunno-inverno 22-23. Contemporaneamente per tutta la settimana si terrà la versione digitale.

Dopo l'edizione di luglio di Milano Unica, che ha inaugurato la nuova serie delle fiere tessili più importanti, e i vari appuntamenti organizzati dal mondo degli agenti, è quindi la kermesse parigina - la principale a livello mondiale - a costituire per il settore il banco di prova dell'inizio dell'autunno.

"La strada per il nostro settore rimane in salita - commenta Maurizio Sarti, coordinatore del gruppo Produttori di tessuti della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord e presidente del consorzio Pratotrade - via via che cadono le restrizioni e che i comportamenti di tutti noi si normalizzano si riaprono per la moda spazi che la pandemia aveva precluso. Ma rimangono problemi consistenti come le difficoltà di spostamento, soprattutto a livello intercontinentale. Il tessile, inoltre, risente fortemente, come il resto del manifatturiero, dell'incremento dei costi di materie prime e trasporti. Le lane fini ad esempio hanno conosciuto un aumento consistente di prezzo, così come cashmere, mohair e alpaca, mentre i trasporti via mare hanno subito rincari a tre cifre. Un altro punto dolente è costituito dal prezzo di energia e gas metano, in ascesa vertiginosa"

Secondo il Centro studi di Confindustria Toscana Nord nel secondo trimestre 2021 la produzione ha registrato un incremento del 20,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, invertendo una rotta che ancora nel 1° trimestre era negativa (-8,8% rispetto al 1° trimestre 2020, solo marginalmente toccato dagli effetti della pandemia). Tuttavia dal confronto con la media del 2019 emerge che per il tessile del distretto pratese rimane da recuperare una quota di produzione intorno al 18%. Un valore, questo, sostanzialmente in linea con quanto emerso dai recenti dati dell'export, che per il tessile del distretto pratese indicano, sempre per il 2° trimestre 2021, un incremento di +44,5% sullo stesso periodo del 2020, rimanendo comunque a -19,8% rispetto al 2° trimestre del 2019. Nell'ambito del tessile pratese (ma la situazione è analoga anche a livello nazionale), è quello dei tessuti il comparto che continua a soffrire di più: sempre nel 2° trimestre 2021 l'aumento della produzione si è fermata a +15,4%, mentre è stato più rilevante l'incremento dell'export, giunto a +40,4%. Tuttavia anche all'export manca in quel trimestre una quota consistente (-27,1%) per arrivare ai livelli dello stesso periodo del 2019.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus