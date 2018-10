25.10.2018 h 13:56 commenti

A Prato un centro di riabilitazione psico-nutrizionale

Negli Studi Medici Galilei è attivo un centro dedicato ai problemi dell' alimentazione gestito con un approccio multifunzionale da una dietologa, due psicologhe, due fisioterapiste e una psicoterapeuta

Un equipe formata da una dietologa, due psicologhe, una psicoterapeuta e due fisioterapiste specializzate nei disturbi dell’alimentazione è operativa al centro studi medici Galilei.

La novità del servizio è nella metodologia: la cura dell’obesità, nell’adolescente e nell’adulto, e di ogni rapporto conflittuale con il cibo, con il proprio peso o con la propria immagine corporea, tali da definire un atteggiamento alimentare disordinato, nelle forme più gravi (bulimia e anoressia) o in quelle meno gravi o minori, sono affrontati con un approccio interdisciplinare, con il paziente che si trova dinanzi un team di professionisti.

“E’ un’opportunità – dichiara Antonio Cirri, amministratore unico di Studi Medici Galilei – che offriamo, in virtù della collaborazione intrapresa con qualificati specialisti”.

Il percorso di riabilitazione psico-nutrizionale è diviso in quattro fasi: la prima consiste nella visita medica, per valutare lo stato di salute e definire l’indice di massa corporea del paziente, stabilire se è sottopeso, normopeso, sovrappeso o obeso, la seconda riguarda la prescrizione delle analisi di laboratorio al punto prelievi di Iama, la terza è la consulenza psicologica, anche di gruppo, la quarta è la consulenza fisioterapica

Al termine di questo percorso di diagnosi, e dopo l’attenta valutazione del team di specialisti, il paziente è inserito in un programma terapeutico personalizzato di recupero.

“Con questo nuovo servizio – ha sottolineato la dietologa Loredana Marra - cerchiamo di risolvere le varie problematiche affrontandole da diverse angolature: terapie mediche, nutrizionali, psicologiche e fisioterapiche”.

A gestire il percorso, che coinvolge anche i familiari del paziente, insieme a Loredana Marra anche Sara Puggelli (psicologia, psicoterapia), Agnese Nardi (psicologia, psicoterapia), Chiara Gori (psicologia), Martina Brachi (fisioterapia) Stefania Martignetti (fisioterapia),

Sabato 24 novembre è previsto l’open day, un’intera giornata di consulenze e visite negli ambulatori, per informazioni e appuntamenti: Studi Medici Galilei, 0574/875678-433466, dal lunedì al venerdì ore 15-18.







