27.02.2020 h 18:58 commenti

A Prato sono 17 le "linee" del pedibus: premiati gli studenti protagonisti del progetto

Sempre più successo per l'iniziativa che punta a far percorrere a piedi il tratto casa-scuola a centinaia di bambini

Grazie al progetto Demos (Didattica inclusiva e Mobilità sostenibile) del Comune di Prato, anche nell’anno scolastico 2019-20 sono state 17 le linee di pedibus che quotidianamente percorrono il percorso casa-scuola mostrando con il loro buon esempio come è possibile dare un contributo tangibile - e allo stesso tempo divertente e salutare – nella riduzione dell’inquinamento atmosferico e del numero di auto in circolazione.

Colorate file di bambine e bambini, accompagnati da genitori e nonni volontari, percorrono ogni giorno tratti di strada urbana che vanno dai 300 metri al chilometro e poco più. La maggior parte dei pedibus è attivo tutti i giorni.

Il tour attraverso i pedibus di Prato ha fatto emergere piccole ma grandi storie di quotidiano impegno e cittadinanza attiva, dimostrando che non si tratta più solo di un modo diverso – e certo più sostenibile – di andare a scuola, ma di un vero e proprio atteggiamento nuovo e responsabile, che permette di impegnarsi concretamente per il proprio quartiere e la propria città.

Ecco alcuni storie raccolte dal territorio. La primaria Santa Gonda, con ben tre linee al suo attivo, si è distinta in particolare per la disponibilità degli accompagnatori ad allungare il quotidiano tratto di strada verso scuola pur di favore la partecipazione di alcuni “passeggeri” un po’ fuori tragitto, e di fatto tra le loro linee ci sono quelle più partecipate della città. I pedibus delle scuole primarie Don Milani, Da Vinci (Vergaio) e Pizzidimonte si sono fatti promotori di un’iniziativa particolarmente apprezzata dall’assessora Flora Leoni, ovvero l’assegnazione di “multe morali” agli automobilisti indisciplinati che parcheggiano su marciapiedi o strisce pedonali. I pedibus della primaria Meucci sono invece stati premiati per la loro presenza sempre in prima linea nelle manifestazioni sui temi del cambiamento climatico, dimostrando che anche i “piccoli eroi” del pedibus fanno ogni giorno la loro parte per un mondo migliore.

Alle Iqbal, i pedibus hanno dimostrato coi fatti che anche chi è su una sedia a rotelle può usufruire di una così bella esperienza di socializzazione e mobilitazione per l’ambiente e la salute. Alle scuole De André, oltre ai bambini delle due linee attive fin dal gennaio 2019 (i “veterani” del pedibus pratese), un’intera classe – la 4C - si è prodigata nella realizzazione dell’inno dei pedibus, musicandolo ed eseguendolo in diretta davanti a una piccola rappresentanza di genitori e di referenti del progetto.