A Prato si rientra a scuola con quarantatrè cattedre e venti classi in meno

L'allarme lanciato dalla Flc Cgil: "In parte sono stati recuperati i 100 posti di lavoro persi per un errore di conteggio, ma non sono sufficienti a riequilibrare la situazione". L'8 giugno sciopero degli insegnanti che aderiscono ai sindacati confederali

L'anno scolastico 2020/21 a Prato porterà in dote negli istituti superiori 43 cattedre in meno e la conseguente perdita di 20 classi.

“Siamo riusciti a recuperare una parte delle 100 cattedre che avevamo perso negli anni passati per un errore di conteggio – spiega Filomena Di Santo segretario Flc Cgil – ma questo non è stato sufficiente visto che ne servirebbero 111 quindi siamo comunque in carenza. Meno insegnanti, vuol dire anche la possibilità di formare meno classi. A questo si aggiungono le norme anticontagio che richiedono meno studenti in aula, la presenza di più insegnati per gestire le lezioni e maggiori spazi”.

Carenza anche per il personale Ata che era già in sofferenza lo scorso anno, quando ad esempio in una scuola di Vernio si è dovuto organizzare una nuova turnazione per permettere l'apertura. “Secondo le indicazioni del Ministero – continua Di Santo – il personale Ata avrà anche il compito di sanificare gli ambienti, questo comporta un ulteriore carico di lavoro che non può essere svolto dall'organico di molte scuole pratesi”. A tutto questo si aggiunge che a livello nazionale il ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina non ha ancora indicato le modalità di rientro a scuola, stanziato i finanziamenti destinati alla scuola, non solo in termine di personale ma anche per gli edifici che devono essere adattati alle nuove prescrizioni sanitarie e deciso come procedere per l'assunzione di nuovi insegnanti; incognite che hanno portato alla proclamazione di uno sciopero di Cgil ,Cisl e Uil per lunedì 8 giugno.

“Si tratta di una protesta che, ovviamente, non andrà a incidere sulle famiglie, visto che i ragazzi non sono fisicamente in aula- spiega Di Santo – ma organizzeremo un incontro per tenere alta l'attenzione su un problema così importante”.

