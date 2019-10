09.10.2019 h 08:57 commenti

"A Prato si mangia bene": la vetrina dei migliori ristoranti e locali pratesi

Da domani, ogni giovedì, su Notizie di Prato la rubrica ideata e realizzata da Alessandro Rubino: gli chef presentano con un video il loro "piatto speciale" ai lettori

Si chiama "A Prato si mangia bene" e vuole essere la vetrina del meglio della ristorazione e della cucina pratese, la rubrica ideata e realizzata da Alessandro Rubino e che, da domani 10 ottobre, verrà pubblicata a cadenza settimanale tutti i giovedì su Notizie di Prato, partner dell'iniziativa.

Ogni settimana faremo tappa in uno dei locali della città per farci raccontare dallo chef di turno il "piatto speciale": il tutto accompagnato da un video, realizzato e montato da Simone Clamsy Palma, dove sarà possibile assistere alla preparazione della specialità con la spiegazione degli ingredienti necessari. Un breve articolo accompagnerà il video per presentare il locale e la ricetta. Al termine, poi, Alessandro Rubino consegnerà allo chef, o al titolare, la maglietta ufficiale del progetto, che contraddistinguerà gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.