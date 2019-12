04.12.2019 h 13:11 commenti

A Prato sbarca Pegaso, la prima università online con dieci corsi e trecentoventisette master

Tra i docenti anche l'ex segretario della Cisl Raffaele Bonanni, attivati anche corsi di alta formazione. Gli studenti non si devono spostare per seguire le lezioni e sono costantemente in contatto con gli insegnanti tramite la chat

Cresce il numero di ragazzi che sceglie di frequentare l’università online, preferita a quella tradizionale soprattutto per la possibilità di ascoltare le lezioni in qualsiasi momento della giornata e anche della nottata. In quest’ottica è stata inaugurata la sede pratese di Pegaso che già domani accoglierà 370 studenti per sostenere gli esami delle dieci facoltà a cui ci si può iscrivere e quello per i crediti formativi per l’abilitazione all’insegnamento.

“L’università telematica – ha spiegato Raffaele Bonanni ex segretario generale della Cisl e ora docente di diritto del lavoro – oltre al vantaggio di poter seguire le lezioni dove e quando si vuole, anche quello di avere un contatto diretto con i professori utilizzando chat, telefono, e mail e ovviamente anche colloqui vis à vis, dove è possibile”

Con l’università telematica si può accedere alla laurea in giurisprudenza, ingegneria civile, scienze turistiche, economia aziendale, scienze dell’educazione e della formazione, scienze pedagogiche, scienze economiche, ingegneria della sicurezza e a 327 master.

“Gli esami – ha spiegato Maria Chirico responsabile della sede pratese – sono solo scritti con domande chiuse multiple, mentre la discussione della tesi avviene con il tradizionale schema. Abbiamo anche attivato una serie di corsi specifici, come ad esempio quello per i crediti degli insegnanti”.

Ogni studente può presentarsi un qualsiasi delle 80 sedi Pegaso per sostenere gli esami, scegliendo così fra un ampio calendario di date.

Il corso ha un costo di mille euro l’anno accademico, con agevolazioni per aziende e giovani studenti, e oltre agli esami prevede l’accesso alle lezioni online e alle dispense.

Il corpo docenti è formato prevalentemente da professionisti che trasportano in “aula” la propria esperienza professionale.





