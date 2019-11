25.11.2019 h 12:43 commenti

A Prato sbarca l'app "Too Good To Go": stop agli sprechi e possibilità di acquistare cibo a buon mercato

Nata in Danimarca nel 2015 e diffusa in tutto il mondo, l'applicazione ha già trovato adesioni tra ristoranti, bar e negozi della città. Le Magic Box messe in vendita a pochi euro con la merce avanzata nel giorno

Arriva anche a Prato "Too Good To Go", l’app antispreco nata in Danimarca nel 2015 con l’impegno di salvare il cibo e preservare l’ambiente. L’app permette a ristoratori e commercianti di prodotti freschi di proporre ogni giorno le Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

A Prato le Magic Box sono già disponibili in tante realtà diversificate, dalla trattoria toscana Soldano Al Duomo, aperta dal 1918, ai supermercati NaturaSì, specializzati in prodotti alimentari biologici e naturali, passando per lo storico Pastificio Ferraboschi, nato dalla tradizione emiliana nel 1954. Magic Box con proposte sia dolce che salate, invece, si potranno trovare dalla Pasticceria Impero e dalla bakery con cucina Po’stò Cafè. Ciascun commerciante ha la possibilità di indicare ogni giorno la quantità di Magic Box disponibili a seconda di quanto invenduto prevede di avere a fine giornata. D’altra parte, i consumatori possono geolocalizzarsi, cercare i locali aderenti ed acquistare ottimi pasti a prezzi minimi, tra i 2 e i 6 euro. La Magic Box ordinata potrà essere pagata tramite l’app con carta di credito, Paypal o i servizi Apple Pay o Google Pay: basterà recarsi al negozio nella fascia oraria specificata, mostrare la conferma al negoziante tramite app e ritirare la Magic Box per scoprire cosa c’è dentro. Un impegno concreto contro gli sprechi e a favore della tutela dell’ambiente, considerando che ogni Magic Box acquistata permette di evitare l’emissione di 2.5 kg di CO2. Google Play . L'app di Too Good To Go è disponibile su App Store

