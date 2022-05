24.05.2022 h 16:57 commenti

A Prato quasi un contribuente ogni quattro è di origine straniera

Secondo lo studio della fondazione Moressa, istituto di ricerca della Cgia di Mestre, la provincia pratese è la prima in Italia per incidenza. I 45.506 contribuenti stranieri residenti sul territorio pratese nel 2021 hanno prodotto un volume di redditi di 596 milioni di euro

Tra le province, Prato è prima in Italia per incidenza di contribuenti stranieri ogni 100: nel 2021, il livello ha superato il 23 per cento. A dirlo è uno studio della fondazione Moressa, istituto di ricerca della Cgia di Mestre. La fondazione ha esaminato i dati del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno. Registrati, complessivamente, più di 4 milioni di contribuenti nati all'estero: un numero importante ma, per la prima volta, in calo rispetto al passato con una conseguente diminuzione dei redditi dichiarati, scesi del 4,3 per cento, e dell'Irpef versata, diminuita dell'8,5 per cento.Con 45.506 contribuenti stranieri – il 23,4 per cento del totale – l'area pratese è al primo posto della classifica italiana per incidenza, seguita da Bolzano che è seconda ma con uno stacco considerevole: 16,8 per cento. Solo un'altra provincia toscana tra le prime venti: Firenze, sedicesima con 101.723 contribuenti nati all'estero che, rapportati al totale dei cittadini che hanno presentato la denuncia dei redditi, rappresentano il 13,7 per cento.I 45.506 contribuenti stranieri residenti nella provincia di Prato hanno prodotto un volume di redditi di 596 milioni di euro, con un reddito medio pro capite di 13.820 euro; 94 i milioni di Irpef versati, in media 3.370 euro a testa. La differenza tra reddito italiano e reddito straniero, a Prato, è di 9.340 euro, vale a dire che un contribuente italiano ha dichiarato un reddito medio sopra 23mila euro.Lo studio ha messo in fila anche la nazionalità dei contribuenti stranieri: in Italia i più numerosi sono i romeni (se ne contano 654mila), seguiti da albanesi, marocchini e cinesi.