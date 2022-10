13.10.2022 h 14:16 commenti

A Prato Nord saranno realizzati due nuovi parcheggi e costruita una scuola media

L'operazione è il frutto di una perequazione: in via San Martino per Galceti 22 posti, in via Brioni, che sarà allungata, altri 11. Acquisito anche il terreno dove verrà realizzata una scuola secondaria di primo grado

La concessione per la costruzione di 16 appartamenti in via San Martino di Galceti a fronte di una perequazione che prevede la realizzazione di due parcheggi, il prolungamento di via Brioni e la cessione di un'area che sarà utilizzata per la costruzione di una nuova scuola media.

Il Consiglio comunale ha approvato il piano di lottizzazione pubblicato da ieri sul Burt. Nello specifico la convenzione prevede un parcheggio su via Brioni di unici posti, due destinati ai disabili, e uno vicino alal rotonda di via San Martino per Galceti con ventidue stalli, cinque posti moto e quyattordici per le biciclette che però avranno un ingresso diverso da quello destinato a macchine e moto. Previsti anche due posti auto per i portatori di handicap.

Al nuovo parcheggio si accede da via Brioni per cui è previsto un prolungamento delal strada, con l'occasione saranno ampliati anche i marciapiedi, potenziata l'illuminazione e piantati nuovi alberi . "Un'operazione importante- ha sottolineato l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis che amplia da una parte l'offerta dei parcheggi, dall' altra migliora la viabilità nella zona aprendo una strada chiusa e ci consegna un terreno su cui costruire una nuova scuola" I tempi di realizzazione per la secondaria di primo grado sono ancora lontani, non esiste nessun progetto ma solo l'esigenza di dare una risposta alle famiglie del quartiere".

