A Prato nasce il Centro Funzionale di Medicina e Traumatologia dello Sport

L'iniziativa è il frutto della collaborazione tra la Casa di cura Villa Fiorita e l'Istituto Iama ed è aperta a tutti i cittadini che praticano sport, sia a livello agonistico che amatoriale

Dare risposte immediate e qualificate a chi – professionista, dilettante o semplice appassionato – incorre in un infortunio sportivo. E' l'obiettivo che ha spinto la casa di cura Villa Fiorita, l'istituto Iama e la società sportiva CSL Prato Social Club a siglare l'accordo che consentirà di velocizzare tutto il percorso che è necessario intraprendere dopo l'infortunio: visite, esami, eventuali interventi chirurgici, riabilitazione. “Una sinergia importante per il territorio – il commento dei responsabili delle tre strutture – l'esempio di come l'alleanza sia una carta vincente che mette a disposizione competenze e professionalità di grande rilievo”.Tre anelli della stessa catena: l'atleta che si infortuna, in questo caso tesserato del CSL Prato Social Club, si rivolge a Iama per la valutazione e da qui, nel caso serva entrare in sala operatoria, viene indirizzato alla casa di cura Villa Fiorita per poi tornare all'istituto per la riabilitazione in modo da poter riprendere l'attività sportiva. Nessuna tappa è obbligatoria ma seguire il percorso significa ridurre i tempi di attesa e quindi ristabilirsi in tempi brevi. Non solo: se ad aver bisogno è un cittadino che non ha copertura assicurativa, i costi sono inferiori rispetto a quelli di mercato, mentre se la copertura assicurativa c'è, non serve anticipare il costo delle cure.L'istituto Iama mette a disposizione il suo team di medicina sportiva in grado di assicurare una efficace appropriatezza per quanto riguarda sia gli esami strumentali che la riabilitazione, e Villa Fiorita fornisce la garanzia che arriva dagli oltre 1.100 interventi di protesi l'anno e dalla presenza di una equipe ortopedica tra le più apprezzate in Toscana.“L'intento della nostra società – ha spiegato Roberto Macrì, responsabile della CSL Prato Social Club – è quello di fornire ai nostri tesserati che hanno la sfortuna di farsi male, una risposta rapida e di grande garanzia. Non è solo avere a cuore il benessere psicofisico di chi pratica sport ma anche fare in modo che l'infortunato non abbandoni l'attività perché i tempi per prenotare una visita o avere un consulto dal chirurgo sono troppo lunghi”.La casa di cura Villa Fiorita punta con questo accordo a dare un ulteriore servizio al territorio: “Promuovere lo sport è anche stare accanto allo sportivo nel momento del bisogno – ha detto Valtere Giovannini, amministratore delegato – siamo l'altro ospedale di Prato, abbiamo una traumatologia specialistica che fa invidia, la maggior parte del nostro lavoro è in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, siamo in grado di fare un passo in avanti di questa portata”.Antonio Cirri, amministratore dell'istituto Iama, ha sottolineato il fatto che il modello intrapreso dalla società sportiva CSL Prato Social Club è replicabile: “Le altre realtà del territorio possono seguire l'esempio – le sue parole – si tratta di entrare in un percorso integrato e completo, una sinergia al servizio del territorio”.Un plauso è arrivato dall'amministrazione comunale: “Iniziativa – ha detto il vicesindaco Simone Faggi – che può avere una valenza non solo territoriale ma di area, un connubio tra attività che funzionano bene, tra realtà che sono punti di riferimento riconosciuti. E' la risposta migliore, quella che mette a sistema le eccellenze”.