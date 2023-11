15.11.2023 h 14:11 commenti

A Prato la quinta edizione di “Prisma Days" promossa dalla rete Prisma

Sono sessanta fra professionisti, amatori ed educatori che si ritroveranno il 17 e 18 novembre alla Media Library. C’è anche il corso per il recupero delle meteoriti. Grandi protagonisti dell’evento naturalmente gli oggetti celesti, soprattutto quelli intercettati nell’ultimo anno

Infine, alle 17, la due giorni si conclude con la presentazione libro “L’asteroide di Sodoma e Gomorra” di Albino Carbognani astronomo dell’IMaf. Mattoni fondamentali per la formazione, miliardi di anni fa, dei pianeti del nostro Sistema Solare, gli asteroidi hanno condizionato pesantemente l’evoluzione della vita sul nostro pianeta. Basti pensare all’estinzione dei dinosauri avvenuta 66 milioni di anni fa proprio a causa dell’impatto con la Terra di un corpo dal diametro di 10 km. In questo libro Carbognani non solo chiarisce cosa sono gli asteroidi, in particolare i near-Earth, quelli cioè che si avvicinano al nostro pianeta e possono essere pericolosi, ma anche come si fa a scoprirli e, soprattutto, se è possibile deviarli.