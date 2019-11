27.11.2019 h 13:14 commenti

A Prato la quarta edizione del Forum dell'economia circolare

Venerdì 29 novembre al Pecci verranno presentati i dati dell'economia circolare e le esperienze delle aziende che hanno investito nel riciclo. La giornata coincido con il quarto sciopero per il clima

La quarta edizione del Forum dell’economia circolare toscana si terrà a Prato il 29 novembre in concomitanza con lo sciopero mondiale per il clima. Alla sala cinema del Museo Pecci dalle 9 alle 18, sono in programma due sessioni di lavoro, con un focus sulle esperienze delle aziende che hanno investito nel riciclo. Ad aprire i lavori l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni, mentre l’organizzazione è di Legambiente con il patrocinio del Comune di Prato.

“La terza edizione che organizziamo a Prato – ha spiegato Fausto Ferruzza presidente regionale Legambiente - città che da sempre ha nel suo Dna la cultura del riciclo. Intanto la Regione ha approvato la legge 48 del 2018 che guida il passaggio verso un modello di economia circolare. A questo si aggiunge l’approvazione della normativa end of waste che definisce i rifiuti. Novità che condivideremo durante il forum”.

L’iniziativa gode anche del patrocinio del Comune di Prato che ha creato l’assessorato all’ economia circolare affidandolo a Valerio Barberis : “Il forum dell’economia circolare ormai è un appuntamento fisso per la città. Dal 2016 quando l’economia circolare era argomento per pochi l’amministrazione ha sempre creduto in questo processo coordinando tutte le attività economiche e sociali della città”.



