A Prato l'estate sarà lunghissima grazie a una novità che permetterà ai pratesi di rivivere l'atmosfera spensierata e frizzante delle vacanze al mare lungo le rive del Bisenzio. Il prossimo 5 settembre dalle 19, infatti, sarà inaugurata la prima spiaggia urbana di Prato. Si chiamerà Lato B dove B sta appunto per Bisenzio.

Gazebo, ombrelloni, sdraio, stuoie, bar ristorante in una struttura in legno e naturalmente tanta sabbia caratterizzeranno il greto del fiume nel tratto che corre lungo viale Galilei all'altezza del ristorante Passaparola che collaborerà al progetto occupandosi della cena con un menu ad hoc.

Può apparire strano ricreare un ambiente prettamente estivo alle porte dell'autunno, ma a parte i ritardi per ottenere il via libera del Genio civile, è stata una precisa scelta dei vincitori del bando del Comune, un'associazione temporanea d'impresa che fa capo a Claudio Di Martino e che ha già una certa esperienza in fatto di spiagge urbane grazie alla gestione del River urban beach di Firenze: "Vogliamo vivere a pieno l'atmosfera cittadina del Settembre pratese. - afferma Di Martino - Sin dalle 10 sarà possibile prendere il sole, fare colazione e bere qualcosa di fresco. Dalle 18 si passa all'aperitivo e poi alla cena".

Lato B fa parte del grande progetto del Comune di Prato di creazione del parco fluviale Riversibility che ha nella riqualificazione del Serraglio la sua punta di diamante. A proposito il container del Serraglio, aperto dalle 18 a cura dello stesso gestore della spiaggia tutti i giorni fino alla notte di Halloween, sarà raddoppiato in modo da poter garantire il servizio bar anche in caso di maltempo. In prospettiva, per il prossimo anno, ci saranno due container con servizio somministrazione anche al Ponte Petrino, altri due in via Firenze zona stadio dedicati alla sicurezza dove troveranno spazio gli uffici della questura e saranno gestiti i famosi robottini e altrettanti al Cantiere a disposizione delle associazioni ambientaliste.Inoltre è iniziata l'installazione di 400 panchine per un totale di 900 sedute per rinnovare l'arredo urbano di viale Galilei.