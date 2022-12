19.12.2022 h 16:40 commenti

A Prato il turismo diventa tecnologico, sul tavolo finanziamenti per oltre 180mila euro

E' quanto ottenuto grazie a un progetto d'ambito che ha visto in rete tutti e sette i Comuni del pratese

Realtà aumentata e virtuale per esplorare anche i punti più nascosti o inaccessibili dei cammini o per conoscere il passato di un'area o di un immobile, ma anche land art lungo il cammino della Lana e della seta, formazione degli operatori turistici e supporto alla promozione. Sono le azioni che nei prossimi 18 mesi saranno finanziate dalla Regione Toscana con 152mila euro e dal Comune di Prato con altre 30mila grazie a un progetto d'ambito realizzato dai 7 Comuni della provincia pratese. "Siamo soddisfatti di questo progetto – ha dichiarato l'assessore al Turismo di Prato, Gabriele Bosi, Comune capofila dell'ambito turistico -. Sulla base dei criteri e degli obiettivi che ci sono stati indicati dalla Regione, abbiamo costruito una proposta complessiva che interviene in molti aspetti strategici della promozione del nostro ambito provinciale".

La cartellonistica che sarà sistemata lungo i vari cammini che sono stati creati in questi anni (ad esempio la medicea e quella della lana e della seta), sarà dotata di qr code per aprire una finestra virtuale alla scoperta di luoghi vicini ma non visibili. Altrettanto sarà fatto per il turismo industriale per tuffarsi nella storia nel percorso che va dall'ex Campolmi al Cavalciotto. Il progetto tocca tutte le facce dell'offerta turistica del territorio che sta progredendo e registrando numeri importanti, tanto che secondo la consigliera regionale Ilaria Bugetti è arrivato il momento di portare a Prato gli Stati generali del turismo. "Ovviamente sono molta soddisfatta della scelta fatta come regione Toscana di creare questi ambiti territoriali ottimali per far lavorare insieme i comuni, che si è rivelata molto utile. In questo microcosmo di sette comuni da cui è composta la provincia di Prato troviamo tutto, dall'enogastronomia al turismo industriale, ai cammini, all'arte contemporanea, tutta una serie di evidenze turistiche che messe in rete possono offrire quel qualcosa di più. E' necessario che le istituzioni creino percorsi come questi per stimolare le strutture ricettive e 18 mesi di programmazione permetteranno di lavorare con più tranquillità".

Tutti e sette i Comuni della provincia hanno sottolineato l'importanza di aver fatto squadra su questo fronte. Poggio completerà la segnaletica sui tratti urbani della via Medicea e aggiungerà i qr code nella relativa cartellonistica. Per Carmignano, che conta ben 48 strutture ricettive di cui 3 alberghi, è un modo per differenziare l'offerta turistica potenziando un periodo meno battuto quale quello invernale. I Comuni meno attraversati dal turismo tradizionale quali Vaiano, Vernio e Cantagallo, ma anche Montemurlo, stanno già registrando i benefici che il successo del cammino della Lana e della seta e del turismo industriale stanno riscuotendo. Si tratta di fare un ulteriore passo in avanti.





