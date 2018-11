28.11.2018 h 13:30 commenti

A Prato il terzo forum dell'economia circolare in Toscana

Venerdì 30 al Pecci si parlerà di riciclo di rifiuti con un'attenzione particolare all'edilizia. In mostra anche i lavori di 40 studenti del Dipartimento di architettura realizzati con gli pneumatici delle auto

Terzo forum dell’economia circolare a Prato, dove si parlerà soprattutto di riciclo dei rifiuti. Ad organizzarlo, venerdì 30 novembre al Pecci, Legambiente con la collaborazione dell’amministrazione comunale. “Abbiamo scelto Prato – ha spiegato Fausto Ferruzza presidente regionale – perché è una città molto sensibile a questo aspetto, bisogna incentivare le filiere industriale che decidono di intraprendere questo percorso, anche con sgravi fiscali”.

Il forum inizia alle 9,30 con i saluti dell’europarlamentare Simona Bonafè, il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore all’ambiente regionale Federica Fratoni e prevede tre sessioni, di cui l’ultima dedicata all’economia circolare in edilizia. “Un tema – ha spiegato Mariarita Cecchini presidente Legambiente Prato – che ci sta a cuore: dopo i suggerimenti per la demolizione del vecchio ospedale in cui si ricicla quasi interamente il materiale voglia approfondire l’aspetto legato alla plastica”.

A concludere i lavori l’assessore all’ambiente Filippo Alessi. “Prato, da sempre pratica la cultura del riciclo, in particolare nel settore tessile. Siamo contenti che per la seconda volta la città sia stata scelta come sede di questo importante incontro”.

In occasione del forum sarà allestita anche una mostra di 40 allievi del Dipartimento di Architettura dell’università di Firenze in cui saranno esposti manufatti realizzati con gli pneumatici delle auto. “Un esercizio interessante - ha spiegato Giuseppe Lotti del Dida – da cui sono nati lavori particolari: dai gioielli, alle borse, fino alle urne cinerarie.



