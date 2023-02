19.02.2023 h 14:03 commenti

A Prato il punto sulle infrastrutture necessarie alla Toscana per uscire dall'isolamento

Il convegno, promosso dall'onorevole Erica Mazzetti, si terrà domani alla Camera di commercio

Quali infrastrutture occorre fare ma anche come ovvero con quali finanziamenti. È questo l’obiettivo del convegno “Toscana: un isolamento da interrompere ora. Le infrastrutture strategiche per collegarci al mondo” promosso dall’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia, componente VIII Commissione lavori pubblici, per domani lunedì 20 febbraio a partire dalle 15 alla Camera di Commercio Pistoia-Prato.

“L’arretratezza infrastrutturale della nostra regione – spiega Mazzetti – si sta traducendo in un sempre più accentuato impoverimento del tessuto economico e sociale toscano: le aziende scappano e i posti di lavoro vanno in fumo. Non siamo attrattivi anche perché non siamo collegati né con il mondo né all’interno; altrove, sia in Italia, sia in paesi nostri competitors non è così. Dobbiamo fermare un declino che sembra inarrestabile cambiando mentalità e approccio. La prima mossa è investire sui nostri territori attraverso le infrastrutture. Per far questo occorre una maggior sinergia pubblico-privato, dove il pubblico fissa gli obiettivo e il privato porta le competenze necessarie”.

Interverranno al convegno Amedeo Teti, presidente dell’associazione Log-I-Co, Claudio Torchia, direttore generale di Samag Holding Logistics, Massimiliano Maurizi di Invitalia, Giuseppe Rizzi, segretario generale di Fermerci; successivamente spazio alle riflessioni e alle proposte delle categorie economiche e delle imprese. A margine del convegno verrà prodotto un documento contenente le priorità.